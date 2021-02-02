Мастер-класс: как связать шаль без спиц и крючка
Можно ли связать шаль без спиц и крючка? Оказывается, да! В своем мастер-классе рукодельница Светлана Крамаренко научит плести удивительные вещи с помощью техники «crazy wool». И для этого вам понадобятся только лак для волос и миска с водой! Читайте, как связать шаль без спиц и крючка, в нашем материале!
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«Crazy wool» — это новая техника вязания, что в переводе означает «сумасшедшая пряжа». Также изделия, изготовленные в этой технике, часто называют «ленивыми». Ведь благодаря некоторым хитростям их не нужно долго и нудно вязать спицами.
Нам понадобятся:
- Пряжа
- Лак для волос
- Водорастворимый флизелин (как основа изделия, на которую наносится рисунок)
- Портновские булавки
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Пошаговая инструкция:
- Вырезаем из флизелина 2 одинаковые детали — по форме и размеру вашего будущего шарфа. С целью экономии материала можно использовать не цельные отрезки, а сшитые из отдельных лоскутков.
- Расстилаем основу на столе и начинаем хаотично выкладывать сверху первый слой белой пряжи. Количество слоев зависит от количества цветов и плотности ажурного шарфа. Можно украсить изделие любым декором из ткани или шерсти.
- Накрываем полуготовое изделие вторым слоем флизелина. Фиксируем композицию и основы шпильками.
- Прострачиваем изделие вдоль и поперек. Важно, чтобы участки без прострочки не превышали размера 3х3 см.
- Опускаем изделие в миску с водой. Держим там несколько минут.
- Подсушиваем шарфик феном.
Больше подробностей изготовления шарфа без спиц смотрите в нашем видео!