Можно ли связать шаль без спиц и крючка? Оказывается, да! В своем мастер-классе рукодельница Светлана Крамаренко научит плести удивительные вещи с помощью техники «crazy wool». И для этого вам понадобятся только лак для волос и миска с водой! Читайте, как связать шаль без спиц и крючка, в нашем материале!

Больше по теме: Украшения из растений в технике ошибана: мастер-класс от Татьяны Бердник

«Crazy wool» — это новая техника вязания, что в переводе означает «сумасшедшая пряжа». Также изделия, изготовленные в этой технике, часто называют «ленивыми». Ведь благодаря некоторым хитростям их не нужно долго и нудно вязать спицами.

Нам понадобятся:

Пряжа

Лак для волос

Водорастворимый флизелин (как основа изделия, на которую наносится рисунок)

Портновские булавки

Больше по теме: Как сделать кожаное колье с бахромой: мастер-класс от Юлии Магдыч

Пошаговая инструкция:

Вырезаем из флизелина 2 одинаковые детали — по форме и размеру вашего будущего шарфа. С целью экономии материала можно использовать не цельные отрезки, а сшитые из отдельных лоскутков. Расстилаем основу на столе и начинаем хаотично выкладывать сверху первый слой белой пряжи. Количество слоев зависит от количества цветов и плотности ажурного шарфа. Можно украсить изделие любым декором из ткани или шерсти. Накрываем полуготовое изделие вторым слоем флизелина. Фиксируем композицию и основы шпильками. Прострачиваем изделие вдоль и поперек. Важно, чтобы участки без прострочки не превышали размера 3х3 см. Опускаем изделие в миску с водой. Держим там несколько минут. Подсушиваем шарфик феном.

Больше подробностей изготовления шарфа без спиц смотрите в нашем видео!

Video: Мастер-класс: как связать шаль без спиц и крючка Как связать шаль без спиц и крючка? Знает рукодельница Светлана Крамаренко. В своем мастер-классе она покажет, как плести вещи с помощью новой техники «crazy wool». Подробности в материале