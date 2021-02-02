Чи можна зв’язати шалик без спиць та гачка? Виявляється, що так! У своєму майстер-класі рукодільниця Світлана Крамаренко навчить плести дивовижні речі за допомогою техніки «crazy wool». І для цього вам знадобляться лише лак для волосся та миска з водою! Читайте, як зв’язати шалик без спиць та гачка, в нашому матеріалі!

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«Crazy wool» – це нова техніка в’язання, що в перекладі означає «божевільна пряжа». Також вироби, виготовлені в цій техніці, часто називають «ледачими». Адже завдяки деяким хитрощам їх не потрібно довго й нудно в’язати спицями.

Нам знадобляться:

Пряжа

Лак для волосся

Водорозчинний флізелін (як основа виробу, на якій викладається малюнок)

Кравецькі шпильки

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Покрокова інструкція:

Вирізаємо з флізеліну 2 однакові деталі – за формою та розміру вашого майбутнього шалика. З метою економії матеріалу можна використовувати не цільні відрізки, а зшиті з окремих клаптиків. Розстеляємо основу на столі й починаємо хаотично викладати зверху перший шар білої пряжі. Кількість шарів залежить від кількості кольорів та щільності ажурного шалика. Можна прикрасити виріб будь-яким декором з тканини чи вовни. Накриваємо напівготовий виріб другим шаром флізеліну. Фіксуємо композицію й основи шпильками. Прострочуємо виріб уздовж і впоперек. Важливо, щоб ділянки без прострочення не перевищували розміру 3х3 см. Опускаємо виріб у миску з водою. Тримаємо там декілька хвилин. Підсушуємо шалик феном.

Більше подробиць виготовлення шалика без спиць дивіться в нашому відео!

Video: Майстер-клас: як зв’язати шалик без спиць та гачка Як зв'язати шалик без спиць та гачка? Знає рукодільниця Світлана Крамаренко. У своєму майстер-класі вона покаже, як плести речі з допомогою техніки «crazy wool». Подробиці в матеріалі