Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Майстер-клас: як зв’язати шалик без спиць та гачка

02.02.2021

Чи можна зв’язати шалик без спиць та гачка? Виявляється, що так! У своєму майстер-класі рукодільниця Світлана Крамаренко навчить плести дивовижні речі за допомогою техніки «crazy wool». І для цього вам знадобляться лише лак для волосся та миска з водою! Читайте, як зв’язати шалик без спиць та гачка, в нашому матеріалі!

Більше на тему: Прикраси з рослин в техніці ошибана: майстер-клас від Тетяни Бердник

iStock-637036440

«Crazy wool» – це нова техніка в’язання, що в перекладі означає «божевільна пряжа».  Також вироби, виготовлені в цій техніці, часто називають «ледачими». Адже завдяки деяким хитрощам їх не потрібно довго й нудно в’язати спицями.

Нам знадобляться:

  • Пряжа
  • Лак для волосся
  • Водорозчинний флізелін (як основа виробу, на якій викладається малюнок)
  • Кравецькі шпильки

Більше на тему: Як зробити шкіряне кольє з бахромою: майстер-клас від Юлії Магдич

Безымянный

Покрокова інструкція:

  1. Вирізаємо з флізеліну 2 однакові деталі – за формою та розміру вашого майбутнього шалика. З метою економії матеріалу можна використовувати не цільні відрізки, а зшиті з окремих клаптиків.
  2. Розстеляємо основу на столі й починаємо хаотично викладати зверху перший шар білої пряжі. Кількість шарів залежить від кількості кольорів та щільності ажурного шалика. Можна прикрасити виріб будь-яким декором з тканини чи вовни.
  3. Накриваємо напівготовий виріб другим шаром флізеліну. Фіксуємо композицію й основи шпильками.
  4. Прострочуємо виріб уздовж і впоперек. Важливо, щоб ділянки без прострочення не перевищували розміру 3х3 см.
  5. Опускаємо виріб у миску з водою. Тримаємо там декілька хвилин.
  6. Підсушуємо шалик феном.

Більше подробиць виготовлення шалика без спиць дивіться в нашому відео!

Video: Майстер-клас: як зв’язати шалик без спиць та гачка

Як зв'язати шалик без спиць та гачка? Знає рукодільниця Світлана Крамаренко. У своєму майстер-класі вона покаже, як плести речі з допомогою техніки «crazy wool». Подробиці в матеріалі

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати