Свежая, молодая, подтянутая кожа всего за одну процедуру! Такой эффект вы получите от маски из спирулины, сделанной по рецепту гейш от косметолога Ольги Метельской. Вам понадобится всего 20 минут и 20 гривен, чтобы выглядеть неотразимо! Как готовится омолаживающая маска из спирулины для лица, подскажет наш материал.

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Ингредиенты:

Спирулина – 4 таблетки

Сметана – 1 ст. л.

Яйцо – 3 шт.

Рисовая мука – 2 ст. л.

Приготовление:

Спирулину измельчить до состояния пудры, добавить ложку сметаны. Если кожа сухая – добавить яичный желток. Если жирная, нормальная или комбинированная – взбитый белок. Добавить ложку рисовой муки и перемешать. Нанести на очищенную кожу на 15 минут. Смыть теплой водой.

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Эффект от применения средств со спирулиной поражает: в коже начинает вырабатываться эластин, который не дает ей стареть и оказывает мощное противовоспалительное действие. Сметана обладает отбеливающим эффектом, смягчает и питает кожу. Рис бережно отбеливает кожу, снимает раздражение, дарит ровный цвет лица.

С секретами красоты от Ольги Метельской вы всегда будете выглядеть потрясающе!

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Video: Маска из спирулины: косметолог Ольга Метельская раскрывает секрет красоты гейш Маска для лица из спирулины и 3 простых ингредиенты по рецепту косметолога Ольги Метельской замедляют старение и омолаживают кожу