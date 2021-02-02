Маска из спирулины: косметолог Ольга Метельская раскрывает секрет красоты гейш
Свежая, молодая, подтянутая кожа всего за одну процедуру! Такой эффект вы получите от маски из спирулины, сделанной по рецепту гейш от косметолога Ольги Метельской. Вам понадобится всего 20 минут и 20 гривен, чтобы выглядеть неотразимо! Как готовится омолаживающая маска из спирулины для лица, подскажет наш материал.
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Ингредиенты:
- Спирулина – 4 таблетки
- Сметана – 1 ст. л.
- Яйцо – 3 шт.
- Рисовая мука – 2 ст. л.
Приготовление:
- Спирулину измельчить до состояния пудры, добавить ложку сметаны.
- Если кожа сухая – добавить яичный желток. Если жирная, нормальная или комбинированная – взбитый белок.
- Добавить ложку рисовой муки и перемешать. Нанести на очищенную кожу на 15 минут. Смыть теплой водой.
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Эффект от применения средств со спирулиной поражает: в коже начинает вырабатываться эластин, который не дает ей стареть и оказывает мощное противовоспалительное действие. Сметана обладает отбеливающим эффектом, смягчает и питает кожу. Рис бережно отбеливает кожу, снимает раздражение, дарит ровный цвет лица.
С секретами красоты от Ольги Метельской вы всегда будете выглядеть потрясающе!
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