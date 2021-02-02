Свіжа, молода, підтягнута шкіра всього за одну процедуру! Такий ефект ви отримаєте від маски зі спіруліною, зробленої за рецептом гейш від косметолога Ольги Метельської. Вам знадобиться всього 20 хвилин і 20 гривень, щоб виглядати чарівно! Як готується омолоджувальна маска зі спіруліни для обличчя, підкаже наш матеріал.

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Інгредієнти:

Спіруліна – 4 таблетки

Сметана – 1 ст. л.

Яйце – 3 шт.

Рисове борошно – 2 ст. л.

Приготування:

Спіруліну подрібнити до стану пудри, додати ложку сметани. Якщо шкіра суха – додати яєчний жовток. Якщо жирна, нормальна або комбінована – збитий білок. Додати ложку рисового борошна й перемішати. Нанести на очищену шкіру на 15 хвилин. Змити теплою водою.

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Ефект від застосування засобів зі спіруліною вражає: у шкірі виробляеться еластин, що не дозволяє їй старіти й володіє потужною протизапальною дією. Сметана має відбілювальний ефект, пом’якшує та живить шкіру. Рис дбайливо відбілює шкіру, знімає подразнення, дарує рівний колір обличчя.

Із секретами краси від Ольги Метельської ви завжди будете виглядати приголомшливо!

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Video: Маска зі спіруліни: косметолог Ольга Метельська розкриває секрет краси гейш Маска для обличчя зі спіруліни та 3 простих інгредієнти за рецептом косметолога Ольги Метельської уповільнюють старіння та омолоджують шкіру