Зразы с капустой, фасолью и мясом: рецепт от Натальи Левензон
29.01.2021
Приготовьте вкусные зразы с капустой по рецепту Натальи Левензон. Это блюдо легко готовится и требует минимум ингредиентов. Побалуйте семью мясной вкусностью без ущерба для семейного бюджета! Читайте, как приготовить зразы с капустой, фасолью и мясом, в нашем материале.
Больше по теме: Рецепты приготовления блинов — топ-10
Ингредиенты:
- Фасоль (замоченная в воде) – 300 г
- Капуста – 1/3 кач.
- Микс свиного и куриного фарша – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Панировочные сухари – 200 г
- Растительное масло – 3 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Больше по теме: Как сделать сырники — 5 рецептов в домашних условиях
Приготовление:
- Фасоль отварить.
- Капусту, морковь и лук измельчить, протушить. После – измельчить в блендере.
- Фасоль еще теплой размять до однородности. Посолить и поперчить.
- Сформировать зразы: на смазанную маслом ладонь взять немного фасолевой массы, на середину выложить измельченную протушенную капусту, распределить в центре немного фарша.
- Сформированные зразы обвалять в сухарях и выложить на смазанный растительным маслом противень.
- Выпекать в духовке 25-30 минут при температуре 180 °С.
Video: Зразы с капустой, фасолью и мясом: рецепт от Натальи Левензон
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=