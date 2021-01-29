Приготовьте вкусные зразы с капустой по рецепту Натальи Левензон. Это блюдо легко готовится и требует минимум ингредиентов. Побалуйте семью мясной вкусностью без ущерба для семейного бюджета! Читайте, как приготовить зразы с капустой, фасолью и мясом, в нашем материале.

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Ингредиенты:

Фасоль (замоченная в воде) – 300 г

Капуста – 1/3 кач.

Микс свиного и куриного фарша – 100 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Панировочные сухари – 200 г

Растительное масло – 3 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

Фасоль отварить. Капусту, морковь и лук измельчить, протушить. После – измельчить в блендере. Фасоль еще теплой размять до однородности. Посолить и поперчить. Сформировать зразы: на смазанную маслом ладонь взять немного фасолевой массы, на середину выложить измельченную протушенную капусту, распределить в центре немного фарша. Сформированные зразы обвалять в сухарях и выложить на смазанный растительным маслом противень. Выпекать в духовке 25-30 минут при температуре 180 °С.

Video: Зразы с капустой, фасолью и мясом: рецепт от Натальи Левензон Зразы с капустой, мясом и фасолью - это сытное и экономное блюдо. Как приготовить зразы с капустой, мясом и фасолью? Рецепт Натальи Левензон в материале