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Зразы с капустой, фасолью и мясом: рецепт от Натальи Левензон

29.01.2021

Приготовьте вкусные зразы с капустой по рецепту Натальи Левензон. Это блюдо легко готовится и требует минимум ингредиентов. Побалуйте семью мясной вкусностью без ущерба для семейного бюджета! Читайте, как приготовить зразы с капустой, фасолью и мясом, в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Фасоль (замоченная в воде) – 300 г
  • Капуста – 1/3 кач.
  • Микс свиного и куриного фарша – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 200 г
  • Растительное масло – 3 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Фасоль отварить.
  2. Капусту, морковь и лук измельчить, протушить. После – измельчить в блендере.
  3. Фасоль еще теплой размять до однородности. Посолить и поперчить.
  4. Сформировать зразы: на смазанную маслом ладонь взять немного фасолевой массы, на середину выложить измельченную протушенную капусту, распределить в центре немного фарша.
  5. Сформированные зразы обвалять в сухарях и выложить на смазанный растительным маслом противень.
  6. Выпекать в духовке 25-30 минут при температуре 180 °С.

Video: Зразы с капустой, фасолью и мясом: рецепт от Натальи Левензон

Зразы с капустой, мясом и фасолью - это сытное и экономное блюдо. Как приготовить зразы с капустой, мясом и фасолью? Рецепт Натальи Левензон в материале

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