Приготуйте смачні зрази з капустою за рецептом Наталії Левензон. Ця страва легко готується та вимагає мінімум інгредієнтів. Побалуйте сім’ю м’ясною смакотою без втрат для сімейного бюджету! Читайте, як приготувати зрази з капустою, квасолею та м’ясом, в нашому матеріалі.

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Складові:

Квасоля (замочена у воді) – 300 г

Капуста – 1/3 кач.

Мікс свинячого і курячого фаршу – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Панірувальні сухарі – 200 г

Рослинна олія – ​​3 ч. л.

Сіль, перець – до смаку

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Приготування:

Квасолю відварити. Капусту, моркву і цибулю подрібнити, протушкувати. Потім – подрібнити в блендері. Квасолю ще теплою розім’яти до однорідності. Посолити і поперчити. Сформувати зрази: на змащену олією долоню взяти трохи квасолевої маси, на середину викласти подрібнену протушену капусту, розподілити в центрі трохи фаршу. Сформовані зрази обваляти в сухарях і викласти на змащене олією деко. Випікати в духовці 25-30 хв. при температурі 180 °С.

Video: Зрази з капустою, квасолею та м’ясом: рецепт від Наталії Левензон Зрази з капустою, м'ясом та квасолею - це поживна та ощадлива страва. Як приготувати зрази з капустою, м'ясом та квасолею? Рецепт Наталі Левензон в матеріалі