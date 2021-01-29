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Зрази з капустою, квасолею та м’ясом: рецепт від Наталії Левензон

29.01.2021

Приготуйте смачні зрази з капустою за рецептом Наталії Левензон. Ця страва легко готується та вимагає мінімум інгредієнтів. Побалуйте сім’ю м’ясною смакотою без втрат для сімейного бюджету! Читайте, як приготувати зрази з капустою, квасолею та м’ясом, в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Квасоля (замочена у воді) – 300 г
  • Капуста – 1/3 кач.
  • Мікс свинячого і курячого фаршу – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Панірувальні сухарі – 200 г
  • Рослинна олія – ​​3 ч. л.
  • Сіль, перець – до смаку

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Приготування:

  1. Квасолю відварити.
  2. Капусту, моркву і цибулю подрібнити, протушкувати. Потім – подрібнити в блендері.
  3. Квасолю ще теплою розім’яти до однорідності. Посолити і поперчити.
  4. Сформувати зрази: на змащену олією долоню взяти трохи квасолевої маси, на середину викласти подрібнену протушену капусту, розподілити в центрі трохи фаршу.
  5. Сформовані зрази обваляти в сухарях і викласти на змащене олією деко.
  6. Випікати в духовці 25-30 хв. при температурі 180 °С.

Video: Зрази з капустою, квасолею та м’ясом: рецепт від Наталії Левензон

Зрази з капустою, м'ясом та квасолею - це поживна та ощадлива страва. Як приготувати зрази з капустою, м'ясом та квасолею? Рецепт Наталі Левензон в матеріалі

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