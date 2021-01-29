Зрази з капустою, квасолею та м’ясом: рецепт від Наталії Левензон
29.01.2021
Приготуйте смачні зрази з капустою за рецептом Наталії Левензон. Ця страва легко готується та вимагає мінімум інгредієнтів. Побалуйте сім’ю м’ясною смакотою без втрат для сімейного бюджету! Читайте, як приготувати зрази з капустою, квасолею та м’ясом, в нашому матеріалі.
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Складові:
- Квасоля (замочена у воді) – 300 г
- Капуста – 1/3 кач.
- Мікс свинячого і курячого фаршу – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Панірувальні сухарі – 200 г
- Рослинна олія – 3 ч. л.
- Сіль, перець – до смаку
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Приготування:
- Квасолю відварити.
- Капусту, моркву і цибулю подрібнити, протушкувати. Потім – подрібнити в блендері.
- Квасолю ще теплою розім’яти до однорідності. Посолити і поперчити.
- Сформувати зрази: на змащену олією долоню взяти трохи квасолевої маси, на середину викласти подрібнену протушену капусту, розподілити в центрі трохи фаршу.
- Сформовані зрази обваляти в сухарях і викласти на змащене олією деко.
- Випікати в духовці 25-30 хв. при температурі 180 °С.
Video: Зрази з капустою, квасолею та м’ясом: рецепт від Наталії Левензон
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