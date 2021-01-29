Хотите, чтобы в вашем доме царили счастье и благополучие? Тогда вам непременно нужно вырастить кофейное дерево! Как это сделать, вам расскажут опытный цветовод Нелли Мурашкина и участница шоу «Битва экстрасенсов» Лариса Гуцану.

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Магия кофейного дерева

О магических свойствах кофейного дерева Лариса узнала из магической восточной книги. «Я очень загорелась этой идеей, ведь в тот период жизни терпела неудачи. Но как только я его посадила, меня тут же взяли в «Битву экстрасенсов». И по мере роста дерева возрастала моя карьера. Кофейное дерево приносит в дом благополучие, счастье и радость. Оберегает от невзгод и неприятностей».

Интересный факт. Выращивание кофейных деревьев очень популярно среди голливудских звезд. Например, актер Джордж Клуни несколько лет назад посадил кофейное дерево для привлечения удачи. И сегодня его карьера развивается очень удачно. Кроме того, в прошлом году он женился и теперь счастлив в браке.

Совет. Чтобы дерево раскрыло все свои магические способности, нужно посадить семечку своими руками. В этом случае ваша энергетика передается растению, и оно будет приносить удачу именно вам и членам вашей семьи.

Взращивание дерева

Купить семена кофейного дерева можно в любой садовой лавке. Самый тяжелый период в процессе выращивания – это прорастание стебля. Стимулировать рост можно несколькими способами. Один из них – с помощью сока алое:

Замачиваем в соке алое пополам с водой (1:1) кофейные зерна. В этом растворе семена находятся 12 часов. Оставляем в теплом помещении не на свету, так как под прямыми лучами разрушаются свойства алое. Для посадки брать лучше те зернышка, которые опустились на дно. Высадить можно как в горшок, так и в пластиковый контейнер. Для достижения тепличного эффекта лучше взять контейнер. Смешиваем землю с песком в соотношении 1:1. Хорошо взять землю, которая рекомендована для лимона. Можно еще добавить немного почвы для азалий, потому что кофе нуждается в слабо-кислой реакции грунта. Если решили взять землю с огорода, то нужно ее обеззаразить. Для этого пролейте грунт кипятком. Слой земли в контейнере должен быть толщиной в 2 – 3 см. Затем поливаем почву – и можно высаживать зерна. Посев производим на 1 см вглубь. Углубляем семена плоской поверхностью вниз, а выпуклой вверх. Именно с плоской поверхности появляется корешок, а с выпуклой – листья. После посадки семян в контейнер поливать грунт фактически не нужно. Важно изредка открывать крышку на проветривание и снимать конденсат. Если вдруг почва пересохла, полить ее 1 ч. л. воды.

«При условии достаточного тепла в комнате (22–25 градусов) росточки мы увидим через месяц-полтора», – говорит Неля Мурашкина.

Совет. Зернышек можно высаживать столько, сколько членов семьи. Если 4 человека, то 4 зерна. Они свяжутся между собой и будут обладать большей магической силой.

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Пересадка дерева

Через 3 месяца пересаживаем дерево из контейнера в горшок. Примерная высота стебля в этот период – 3 см. Если взошло несколько семян, рассаживаем их отдельно.

В дне горшка должны быть дренажные отверстия, так как кофейное дерево не терпит замокания корневой системы. Обязательно выкладываем дренаж на дно. На средний объем горшка нужно 2 – 2,5 см. Поверх дренажа насыпаем песочек. Затем с землей пересаживаем дерево. После пересадки обильно поливаем почву и не удобряем на протяжении 2-х месяцев.

Магический обряд. Во время пересадки каждый член семьи берет камешек и кладет возле деревца, дабы укрепить магическую связь. Даже небольшой росточек обладает магической силой, и вы обязательно это почувствуете. Когда будете вновь пересаживать деревцо, камешки перекладывайте в новый горшок.

Несколько советов

Дерево любит яркий рассеянный свет, умеренную температуру и удобрение. Но не любит замокания корней. Удобрять можно только по мокрому кому: сначала поливаем, затем удобряем. По прохождению 2-х месяцев удобрения вносим раз в 2 недели, затем ждем плодоношения. Удобрения можно выбирать для лимона и других плодоносных растений. Дерево нужно подкармливать, но в меру.

Если деревцо посадили правильно, цветения можно ожидать через 3–4 года.

Совет. Пока дерево растет, разговаривайте с ним. Приговаривайте «Расти, расти, удачу приноси». Оно обязательно откликнется.

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Это замечательное дерево порадует не только удачей, а и зернами, из которых можно получить чашечку ароматного кофе. Поставить его нужно в дальний угол дома, ведь там находится угол силы. Это поможет растению расти и оберегать членов семьи.