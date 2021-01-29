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Как вырастить кофейное дерево для счастья и благополучия

29.01.2021

Хотите, чтобы в вашем доме царили счастье и благополучие? Тогда вам непременно нужно вырастить кофейное дерево! Как это сделать, вам расскажут опытный цветовод Нелли Мурашкина и участница шоу «Битва экстрасенсов» Лариса Гуцану.

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Магия кофейного дерева

О магических свойствах кофейного дерева Лариса узнала из магической восточной книги.  «Я очень загорелась этой идеей, ведь в тот период жизни терпела неудачи. Но как только я его посадила, меня тут же взяли в «Битву экстрасенсов». И по мере роста дерева возрастала моя карьера. Кофейное дерево приносит в дом благополучие, счастье и радость. Оберегает от невзгод и неприятностей».

Интересный факт. Выращивание кофейных деревьев очень популярно среди голливудских звезд. Например, актер Джордж Клуни несколько лет назад посадил кофейное дерево для привлечения удачи. И сегодня его карьера развивается очень удачно. Кроме того, в прошлом году он женился и теперь счастлив в браке.

Совет. Чтобы дерево раскрыло все свои магические способности, нужно посадить семечку своими руками. В этом случае ваша энергетика передается растению, и оно будет приносить удачу именно вам и членам вашей семьи.

Взращивание дерева

Купить семена кофейного дерева можно в любой садовой лавке. Самый тяжелый период в процессе выращивания – это прорастание стебля. Стимулировать рост можно несколькими способами. Один из них – с помощью сока алое:

  1. Замачиваем в соке алое пополам с водой (1:1) кофейные зерна. В этом растворе семена находятся 12 часов. Оставляем в теплом помещении не на свету, так как под прямыми лучами разрушаются свойства алое.
  2. Для посадки брать лучше те зернышка, которые опустились на дно. Высадить можно как в горшок, так и в пластиковый контейнер. Для достижения тепличного эффекта лучше взять контейнер. Смешиваем землю с песком в соотношении 1:1. Хорошо взять землю, которая рекомендована для лимона. Можно еще добавить немного почвы для азалий, потому что кофе нуждается в слабо-кислой реакции грунта. Если решили взять землю с огорода, то нужно ее обеззаразить. Для этого пролейте грунт кипятком.
  3. Слой земли в контейнере должен быть толщиной в 23 см. Затем поливаем почву и можно высаживать зерна. Посев производим на 1 см вглубь. Углубляем семена плоской поверхностью вниз, а выпуклой вверх. Именно с плоской поверхности появляется корешок, а с выпуклой – листья.
  4. После посадки семян в контейнер поливать грунт фактически не нужно. Важно изредка открывать крышку на проветривание и снимать конденсат. Если вдруг почва пересохла, полить ее 1 ч. л. воды.

«При условии достаточного тепла в комнате (2225 градусов) росточки мы увидим через месяц-полтора», говорит Неля Мурашкина.

Совет. Зернышек можно высаживать столько, сколько членов семьи. Если 4 человека, то 4 зерна.  Они свяжутся между собой и будут обладать большей магической силой.

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Пересадка дерева

Через 3 месяца пересаживаем дерево из контейнера в горшок. Примерная высота стебля в этот период 3 см. Если взошло несколько семян, рассаживаем их отдельно.

  1. В дне горшка должны быть дренажные отверстия, так как кофейное дерево не терпит замокания корневой системы.
  2. Обязательно выкладываем дренаж на дно. На средний объем горшка нужно 22,5 см.
  3. Поверх дренажа насыпаем песочек. Затем с землей пересаживаем дерево.
  4. После пересадки обильно поливаем почву и не удобряем на протяжении 2-х месяцев.

Магический обряд. Во время пересадки каждый член семьи берет камешек и кладет возле деревца, дабы укрепить магическую связь. Даже небольшой росточек обладает магической силой, и вы обязательно это почувствуете. Когда будете вновь пересаживать деревцо, камешки перекладывайте в новый горшок.

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Несколько советов

Дерево любит яркий рассеянный свет, умеренную температуру и удобрение. Но не любит замокания корней. Удобрять можно только по мокрому кому: сначала поливаем, затем удобряем. По прохождению 2-х месяцев удобрения вносим раз в 2 недели, затем ждем плодоношения. Удобрения можно выбирать для лимона и других плодоносных растений. Дерево нужно подкармливать, но в меру.

Если деревцо посадили правильно, цветения можно ожидать через 34 года.

Совет. Пока дерево растет, разговаривайте с ним. Приговаривайте «Расти, расти, удачу приноси». Оно обязательно откликнется.

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Это замечательное дерево порадует не только удачей, а и зернами, из которых можно получить чашечку ароматного кофе. Поставить его нужно в дальний угол дома, ведь там находится угол силы. Это поможет растению расти и оберегать членов семьи.

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