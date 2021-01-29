Хочете, аби у вашому домі панували щастя та добробут? Тоді вам неодмінно потрібно виростити кавове дерево! Як це зробити, вам розкажуть досвідчений садівник Неллі Мурашкіна та учасниця шоу «Битва екстрасенсів» Лариса Гуцану.

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Магія кавового дерева

Про магічні властивості кавового дерева Лариса дізналася зі східної книги магії. «Я дуже загорілася цією ідеєю, адже в той період життя терпіла невдачі. Але як тільки я посадила деревце, мене одразу взяли в «Битву екстрасенсів». І по мірі зростання дерева росла і моя кар’єра. Кавове дерево приносить в оселю добробут, щастя та радість. Оберігає від проблем і неприємностей».

Цікавий факт. Вирощування кавових дерев дуже популярне серед голлівудських зірок. Наприклад, актор Джордж Клуні кілька років тому посадив кавове дерево для привертання удачі. Сьогодні його кар’єра розвивається дуже вдало. Крім того, минулого року він одружився і тепер щасливий у шлюбі.

Порада. Щоб дерево розкрило всі свої магічні здібності, потрібно посадити насіння своїми руками. У цьому випадку ваша енергетика передається рослині, і вона приноситиме удачу саме вам та членам вашої сім’ї».

Вирощування дерева

Купити насіння кавового дерева можна в будь-якому садовому магазині. Найважчий період в процесі вирощування – це проростання стебла. Стимулювати ріст можна декількома способами. Один із них – за допомогою соку алое:

Замочуємо в соку алое навпіл з водою (1: 1) кавові зерна. У цьому розчині насіння знаходиться 12 годин. Ми залишаємо в теплому приміщенні не на світлі, оскільки під прямими променями руйнуються властивості алое. Для посадки брати краще ті зернини, що опустилися на дно. Висадити можна як в горщик, так і в пластиковий контейнер. Для досягнення тепличного ефекту краще взяти контейнер. Змішуємо землю з піском у співвідношенні 1:1. Добре взяти землю, яка підходить для лимона. Можна ще додати трохи ґрунту для азалій, оскільки кава має потребу в слабо-кислій реакції ґрунту. Якщо вирішили взяти землю з городу, то потрібно її знезаразити. Для цього промийте ґрунт окропом. Шар землі в контейнері повинен бути товщиною 2 – 3 см. Потім поливаємо ґрунт – і можна висаджувати зерна. Садимо на 1 см вглиб. Занурюємо насіння плоскою поверхнею вниз, а опуклою вгору. Саме з плоскої поверхні з’являється корінець, а з опуклої – листя. Після посадки насіння в контейнер поливати землю практично не потрібно. Важливо зрідка відкривати кришку на провітрювання та знімати конденсат. Якщо раптом ґрунт пересихає, варто полити його 1 ч. л. води.

«За умови достатнього тепла в кімнаті (22–25 градусів) паростки ми побачимо через місяць-півтора», – коментує Неллі Мурашкіна.

Порада. Зернят можна висаджувати стільки, скільки членів вашої сім’ї. Якщо 4 людини, то 4 зерна. Вони сплетуться між собою і матимуть більшу магічну силу.

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Пересадка дерева

Через 3 місяці пересаджуємо дерево з контейнера в горщик. Орієнтовна висота стебла в цей період – 3 см. Якщо зійшло кілька насінин, розсаджує їх окремо.

У дні горщика повинні бути дренажні отвори, оскільки кавове дерево не терпить замокання кореневої системи. Обов’язково викладаємо дренаж на дно. На середній обсяг горщика потрібен шар завтовшки 2 – 2,5 см. Поверх дренажу насипаємо пісок. Потім із землею пересаджуємо дерево. Після пересадки рясно поливаємо ґрунт і не удобрюємо протягом 2-х місяців.

Магічний обряд. Під час пересадки кожен член сім’ї бере камінчик і кладе біля деревця, щоб зміцнити магічний зв’язок. Навіть невеликий паросток має магічну силу, тож ви обов’язково це відчуєте. Коли будете знову пересаджувати деревце, камінчики перекладайте в новий горщик.

Декілька порад

Дерево любить яскраве розсіяне світло, помірну температуру та добриво. Але не любить замокання коренів. Удобрювати можна тільки по мокрому кому: спочатку поливаємо, потім удобрюємо. Після проходження 2-х місяців добрива вносимо раз у 2 тижні, потім чекаємо плодів. Добрива можна вибирати для лимона й інших плодоносних рослин. Дерево потрібно підживлювати, але в міру.

Якщо деревце посадили правильно, цвітіння можна очікувати через 3–4 роки.

Порада. Поки дерево росте, розмовляйте з ним. Примовляйте: «Рости, рости, удачу неси». Воно обов’язково відгукнеться.

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Це чудове дерево порадує не тільки вдачею, а й плодами, з яких можна отримати чашку ароматної кави. Поставити його варто в дальній кут помешкання, адже там знаходиться кут сили. Це допоможе рослині рости та оберігати членів сім’ї.