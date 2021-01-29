Имбирные леденцы от кашля: рецепт приготовления
29.01.2021
Имбирные леденцы от кашля – это вкусное и полезное лекарство. Они не только помогут побороть простуду, но и укрепят ваш иммунитет. Узнайте, как приготовить имбирные леденцы – вкусное лекарство от кашля – в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Сахар – 200 г
- Вода – 70 мл
- Молотый имбирь – 5 г
- Лимонный сок – 5 мл
- Свекольный сок – 5 мл
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Приготовление:
- Растопить в кастрюле сахар с водой, добавить молотый имбирь, варить на слабом огне до полной прозрачности.
- Добавить лимонный и свекольный сок. Можно также добавить морковный сок, чтобы получить конфетки разных цветов. Проверить сироп на готовность: капнуть ледяной водой. Если формируются шарики – карамель готова.
- Снять кастрюлю с огня, помешивая сироп еще 30 секунд. Разлить готовую смесь в смазанные растительным маслом формочки, вставить бамбуковые палочки.
- Оставить карамель для застывания на несколько часов.
Video: Имбирные леденцы от кашля: рецепт приготовления
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