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Имбирные леденцы от кашля: рецепт приготовления

29.01.2021

Имбирные леденцы от кашля – это вкусное и полезное лекарство. Они не только помогут побороть простуду, но и укрепят ваш иммунитет. Узнайте, как приготовить имбирные леденцы – вкусное лекарство от кашля – в нашем материале!

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Ингредиенты:

  • Сахар – 200 г
  • Вода – 70 мл
  • Молотый имбирь – 5 г
  • Лимонный сок – 5 мл
  • Свекольный сок – 5 мл

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Приготовление:

  1. Растопить в кастрюле сахар с водой, добавить молотый имбирь, варить на слабом огне до полной прозрачности.
  2. Добавить лимонный и свекольный сок. Можно также добавить морковный сок, чтобы получить конфетки разных цветов. Проверить сироп на готовность: капнуть ледяной водой. Если формируются шарики – карамель готова.
  3. Снять кастрюлю с огня, помешивая сироп еще 30 секунд. Разлить готовую смесь в смазанные растительным маслом формочки, вставить бамбуковые палочки.
  4. Оставить карамель для застывания на несколько часов.

Video: Имбирные леденцы от кашля: рецепт приготовления

Имбирные леденцы от кашля можно сделать в домашних условиях. Рецепт имбирных леденцов ищите в материале

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