Імбирні льодяники від кашлю – це смачні та корисні ліки. Вони не тільки допоможуть побороти застуду, а й зміцнять ваш імунітет. Дізнайтеся, як приготувати імбирні льодяники – смачні ліки від кашлю, – в нашому матеріалі!

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Складові:

Цукор – 200 г

г Вода – 70 мл

70 мл Мелений імбир – 5 г

5 г Лимонний сік – 5 мл

5 мл Буряковий сік – 5 мл

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Приготування:



Розтопити в каструлі цукор з водою , додати мелений імбир, варити на слабкому вогні до повної прозорості. Додати лимонний та буряковий сік. Можна також додати морквяний сік, щоб отримати цукерки різних кольорів . Перевірити сироп на готовність: капнути крижаною водою. Якщо формуються кульки – карамель готова. Зняти каструлю з вогню , помішуючи сироп ще 30 секунд. Розлити готову суміш в змащені олією формочки , вставити бамбукові палички. Залишити карамель для застигання на кілька годин.

Video: Імбирні льодяники від кашлю: рецепт приготування Імбирні льодяники від кашлю можна зробити в домашніх умовах. Рецепт імбирних льодяників шукайте в матеріалі