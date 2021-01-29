Імбирні льодяники від кашлю: рецепт приготування
29.01.2021
Імбирні льодяники від кашлю – це смачні та корисні ліки. Вони не тільки допоможуть побороти застуду, а й зміцнять ваш імунітет. Дізнайтеся, як приготувати імбирні льодяники – смачні ліки від кашлю, – в нашому матеріалі!
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Складові:
- Цукор – 200 г
- Вода – 70 мл
- Мелений імбир – 5 г
- Лимонний сік – 5 мл
- Буряковий сік – 5 мл
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Приготування:
- Розтопити в каструлі цукор з водою, додати мелений імбир, варити на слабкому вогні до повної прозорості.
- Додати лимонний та буряковий сік. Можна також додати морквяний сік, щоб отримати цукерки різних кольорів. Перевірити сироп на готовність: капнути крижаною водою. Якщо формуються кульки – карамель готова.
- Зняти каструлю з вогню, помішуючи сироп ще 30 секунд. Розлити готову суміш в змащені олією формочки, вставити бамбукові палички.
- Залишити карамель для застигання на кілька годин.
Video: Імбирні льодяники від кашлю: рецепт приготування
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