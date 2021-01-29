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Імбирні льодяники від кашлю: рецепт приготування

29.01.2021

Імбирні льодяники від кашлю – це смачні та корисні ліки. Вони не тільки допоможуть побороти застуду, а й зміцнять ваш імунітет. Дізнайтеся, як приготувати імбирні льодяники смачні ліки від кашлю,  в нашому матеріалі!

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Складові:

  • Цукор  200 г
  • Вода  70 мл
  • Мелений імбир  5 г
  • Лимонний сік  5 мл
  • Буряковий сік  5 мл

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Приготування:

  1. Розтопити в каструлі цукор з водою, додати мелений імбир, варити на слабкому вогні до повної прозорості.
  2. Додати лимонний та буряковий сік. Можна також додати морквяний сік, щоб отримати цукерки різних кольорів. Перевірити сироп на готовність: капнути крижаною водою. Якщо формуються кульки – карамель готова.
  3. Зняти каструлю з вогню, помішуючи сироп ще 30 секунд. Розлити готову суміш в змащені олією формочки, вставити бамбукові палички.
  4. Залишити карамель для застигання на кілька годин.

Video: Імбирні льодяники від кашлю: рецепт приготування

Імбирні льодяники від кашлю можна зробити в домашніх умовах. Рецепт імбирних льодяників шукайте в матеріалі

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