На носу важное событие, а вы никак не можете реанимировать кожу от мороза? Витаминная маска для лица от косметолога Ольги Метельской из овсянки и картофеля сделает вашу кожу бархатной даже в морозы. Какие еще ингредиенты понадобятся для приготовления витаминной маски для лица — читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

Картофельное пюре — 1 ст. л.

Овсяные хлопья — 1 ст. л.

Свежая петрушка — 1 ч. л.

Эфирное масло апельсина — 5 кап.

Настой зеленого чая — 100 мл

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Приготовление:



Измельчить зеленый чай и запарить кипятком (100 мл). Дать настояться. Смешать 1 ст. л. запареных овсяных хлопьев с картофельным пюре. ВАЖНО: картофель необходимо варить в мундире! Очистить картофель и помять, но без добавления отвара! Измельчить петрушку в кашицу, чтобы она пустила сок. Добавить к картошке с овсянкой. Затем добавить в смесь эфирное масло апельсина. Тщательно перемешать все ингредиенты.

Для применения маски вам понадобиться марлевый каркас. Чтобы маска держалась, используйте марлю, сложенную в несколько раз (размер приблизительно 30х50).

Смочите ткань в теплой воде и хорошо отожмите. Поместите каркас на лицо, затем нанесите на него маску.

Смесь можно наносить на область глаз и губ, шеи и даже декольте!

Через 10-15 минут снять каркас и умыться. Затем протереть лицо настоем зеленого чая и нанести крем по типу кожи.