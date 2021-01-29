Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Витаминная маска для лица: рецепт от Ольги Метельской

29.01.2021

На носу важное событие, а вы никак не можете реанимировать кожу от мороза? Витаминная маска для лица от косметолога Ольги Метельской из овсянки и картофеля сделает вашу кожу бархатной даже в морозы. Какие еще ингредиенты понадобятся для приготовления витаминной маски для лица — читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

  • Картофельное пюре — 1 ст. л.
  • Овсяные хлопья — 1 ст. л.
  • Свежая петрушка — 1 ч. л.
  • Эфирное масло апельсина — 5 кап.
  • Настой зеленого чая — 100 мл

Больше по теме: Питательная маска для рук: спасение от мороза

Приготовление:

  1. Измельчить зеленый чай и запарить кипятком (100 мл). Дать настояться.
  2. Смешать 1 ст. л. запареных овсяных хлопьев с картофельным пюре. ВАЖНО: картофель необходимо варить в мундире! Очистить картофель и помять, но без добавления отвара!
  3. Измельчить петрушку в кашицу, чтобы она пустила сок. Добавить к картошке с овсянкой.
  4. Затем добавить в смесь эфирное масло апельсина. Тщательно перемешать все ингредиенты.

Для применения маски вам понадобиться марлевый каркас. Чтобы маска держалась, используйте марлю, сложенную в несколько раз (размер приблизительно 30х50).

Смочите ткань в теплой воде и хорошо отожмите. Поместите каркас на лицо, затем нанесите на него маску.

Смесь можно наносить на область глаз и губ, шеи и даже декольте!

Через 10-15 минут снять каркас и умыться. Затем протереть лицо настоем зеленого чая и нанести крем по типу кожи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить