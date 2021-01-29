Витаминная маска для лица: рецепт от Ольги Метельской
На носу важное событие, а вы никак не можете реанимировать кожу от мороза? Витаминная маска для лица от косметолога Ольги Метельской из овсянки и картофеля сделает вашу кожу бархатной даже в морозы. Какие еще ингредиенты понадобятся для приготовления витаминной маски для лица — читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- Картофельное пюре — 1 ст. л.
- Овсяные хлопья — 1 ст. л.
- Свежая петрушка — 1 ч. л.
- Эфирное масло апельсина — 5 кап.
- Настой зеленого чая — 100 мл
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Приготовление:
- Измельчить зеленый чай и запарить кипятком (100 мл). Дать настояться.
- Смешать 1 ст. л. запареных овсяных хлопьев с картофельным пюре. ВАЖНО: картофель необходимо варить в мундире! Очистить картофель и помять, но без добавления отвара!
- Измельчить петрушку в кашицу, чтобы она пустила сок. Добавить к картошке с овсянкой.
- Затем добавить в смесь эфирное масло апельсина. Тщательно перемешать все ингредиенты.
Для применения маски вам понадобиться марлевый каркас. Чтобы маска держалась, используйте марлю, сложенную в несколько раз (размер приблизительно 30х50).
Смочите ткань в теплой воде и хорошо отожмите. Поместите каркас на лицо, затем нанесите на него маску.
Смесь можно наносить на область глаз и губ, шеи и даже декольте!
Через 10-15 минут снять каркас и умыться. Затем протереть лицо настоем зеленого чая и нанести крем по типу кожи.