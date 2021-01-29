Вітамінна маска для обличчя: рецепт від Ольги Метельської
На носі важлива подія, а ви ніяк не можете реанімувати шкіру від морозу? Вітамінна маска для обличчя від косметолога Ольги Метельської з вівсянки та картоплі зробить вашу шкіру оксамитовою навіть в морози. Які ще інгредієнти знадобляться для приготування вітамінної маски для обличчя — читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Картопляне пюре – 1 ст. л.
- Вівсяні пластівці – 1 ст. л.
- Свіжа петрушка – 1 ч. л.
- Ефірна олія апельсина – 5 кап.
- Настій зеленого чаю – 100 мл
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Приготування:
- Подрібнити зелений чай і запарити окропом (100 мл). Дати настоятися.
- Змішати 1 ст. л. запарених вівсяних пластівців з картопляним пюре. ВАЖЛИВО: картоплю необхідно варити в мундирі! Очистити картоплю і пом’яти, але без додавання відвару!
- Подрібнити петрушку в кашку, щоб вона пустила сік. Додати до картоплі з вівсянкою.
- Потім додати в суміш ефірну олію апельсина. Ретельно перемішати всі інгредієнти.
Для застосування маски вам знадобитися марлевий каркас. Щоб маска трималася, використовуйте марлю, складену в кілька разів (розмір приблизно 30х50).
Змочіть тканину в теплій воді та добре відіжміть. Помістіть каркас на обличчя, потім нанесіть на нього маску.
Суміш можна наносити на зону очей і губ, шиї та навіть декольте!
Через 10-15 хвилин зняти каркас і вмитися. Потім протерти обличчя настоєм зеленого чаю та нанести крем за типом шкіри.