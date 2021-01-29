На носі важлива подія, а ви ніяк не можете реанімувати шкіру від морозу? Вітамінна маска для обличчя від косметолога Ольги Метельської з вівсянки та картоплі зробить вашу шкіру оксамитовою навіть в морози. Які ще інгредієнти знадобляться для приготування вітамінної маски для обличчя — читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Картопляне пюре – 1 ст. л.

Вівсяні пластівці – 1 ст. л.

Свіжа петрушка – 1 ч. л.

Ефірна олія апельсина – 5 кап.

Настій зеленого чаю – 100 мл

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Приготування:

Подрібнити зелений чай і запарити окропом (100 мл). Дати настоятися. Змішати 1 ст. л. запарених вівсяних пластівців з картопляним пюре. ВАЖЛИВО: картоплю необхідно варити в мундирі! Очистити картоплю і пом’яти, але без додавання відвару! Подрібнити петрушку в кашку, щоб вона пустила сік. Додати до картоплі з вівсянкою. Потім додати в суміш ефірну олію апельсина. Ретельно перемішати всі інгредієнти.

Для застосування маски вам знадобитися марлевий каркас. Щоб маска трималася, використовуйте марлю, складену в кілька разів (розмір приблизно 30х50).

Змочіть тканину в теплій воді та добре відіжміть. Помістіть каркас на обличчя, потім нанесіть на нього маску.

Суміш можна наносити на зону очей і губ, шиї та навіть декольте!

Через 10-15 хвилин зняти каркас і вмитися. Потім протерти обличчя настоєм зеленого чаю та нанести крем за типом шкіри.