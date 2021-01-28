Маска для шеи и декольте от Анны Галицыной поможет быстро привести в тонус нежный кожный покров. Эта часть женского тела очень привлекает мужчин, а дряблая кожа только добавляет лет. Читайте, как сделать маску для шеи и декольте, и пусть ваша кожа всегда сияет молодостью и красотой!



Больше по теме: Рецепт крема для лица от Марлен Дитрих

Для приготовления маски вам понадобится:

Жирная сметана – 100 г

Яичный желток – 1 шт.

Сок половинки лимона

Пюре шпината – 100 г

Водка – 1 ч. л.

Овсяная мука – 100 г

Больше по теме: Маска из алоэ от морщин на шее: советы от Ольги Сумской

Приготовление:

Смешайте сметану с желтком. Добавьте водку, сок лимона (желательно свежевыжатый), шпинат и овсяную муку. Все ингредиенты тщательно перемешайте.

Нанесите маску на предварительно очищенную кожу, оставьте на 15 минут. Затем смойте прохладной водой и мягко промокните полотенцем кожу.

Оставшуюся маску перелейте в банку и храните в холодильнике (срок хранения – 48 часов).

Делайте процедуру 2 раза в неделю.

Video: Маска для шеи и зоны декольте от Анны Галицыной Как сделать маску для шеи и зоны декольте в домашних условиях? Рецепт маски от косметолога для шеи и декольте