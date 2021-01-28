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Маска для шеи и зоны декольте от Анны Галицыной

28.01.2021

Маска для шеи и декольте от Анны Галицыной поможет быстро привести в тонус нежный кожный покров. Эта часть женского тела очень привлекает мужчин, а дряблая кожа только добавляет лет. Читайте, как сделать маску для шеи и декольте, и пусть ваша кожа всегда сияет молодостью и красотой!

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Для приготовления маски вам понадобится:

  • Жирная сметана – 100 г
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Сок половинки лимона
  • Пюре шпината – 100 г
  • Водка – 1 ч. л.
  • Овсяная мука – 100 г

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Приготовление:

  1. Смешайте сметану с желтком.
  2. Добавьте водку, сок лимона (желательно свежевыжатый), шпинат и овсяную муку.
  3. Все ингредиенты тщательно перемешайте.

Нанесите маску на предварительно очищенную кожу, оставьте на 15 минут. Затем смойте прохладной водой и мягко промокните полотенцем кожу. 

Оставшуюся маску перелейте в банку и храните в холодильнике (срок хранения – 48 часов).

Делайте процедуру 2 раза в неделю.

Video: Маска для шеи и зоны декольте от Анны Галицыной

Как сделать маску для шеи и зоны декольте в домашних условиях? Рецепт маски от косметолога для шеи и декольте

 

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