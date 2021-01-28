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Маска для шиї та зони декольте від Анни Галіциної

28.01.2021

Маска для шиї та декольте від Анни Галіциної допоможе швидко привести в тонус ніжний шкірний покрив. Ця частина жіночого тіла дуже приваблює чоловіків, а в’яла шкіра тільки додає років. Читайте, як зробити маску для шиї та декольте, і нехай ваша шкіра завжди сяє молодістю та красою!

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Для приготування маски вам знадобляться:

  • Жирна сметана – 100 г
  • Яєчний жовток – 1 шт.
  • Сік половинки лимона
  • Пюре шпинату – 100 г
  • Горілка 1 ч. л.
  • Вівсяне борошно – 100 г

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Приготування:

  1. Змішайте сметану з жовтком.
  2. Додайте горілку, сік лимона (бажано свіжовичавлений), шпинат і вівсяне борошно.
  3. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.

Нанесіть маску на попередньо очищену шкіру, залиште на 15 хвилин. Потім змийте прохолодною водою та м’яко промокніть рушником шкіру.

Решту маски перелийте в банку і зберігайте в холодильнику (строк зберігання – 48 годин).

Робіть процедуру двічі на тиждень.

Video: Маска для шиї та зони декольте від Анни Галіциної

Як зробити маску для шиї та зони декольте в домашніх умовах? Рецепт маски від косметолога для шиї та декольте

 

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