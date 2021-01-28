Маска для шиї та зони декольте від Анни Галіциної
28.01.2021
Маска для шиї та декольте від Анни Галіциної допоможе швидко привести в тонус ніжний шкірний покрив. Ця частина жіночого тіла дуже приваблює чоловіків, а в’яла шкіра тільки додає років. Читайте, як зробити маску для шиї та декольте, і нехай ваша шкіра завжди сяє молодістю та красою!
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Для приготування маски вам знадобляться:
- Жирна сметана – 100 г
- Яєчний жовток – 1 шт.
- Сік половинки лимона
- Пюре шпинату – 100 г
- Горілка – 1 ч. л.
- Вівсяне борошно – 100 г
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Приготування:
- Змішайте сметану з жовтком.
- Додайте горілку, сік лимона (бажано свіжовичавлений), шпинат і вівсяне борошно.
- Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
Нанесіть маску на попередньо очищену шкіру, залиште на 15 хвилин. Потім змийте прохолодною водою та м’яко промокніть рушником шкіру.
Решту маски перелийте в банку і зберігайте в холодильнику (строк зберігання – 48 годин).
Робіть процедуру двічі на тиждень.
Video: Маска для шиї та зони декольте від Анни Галіциної
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