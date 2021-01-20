Пудинг из каши: три рецепта от Татьяны Литвиновой
20.01.2021
Как заинтересовать ребенка завтраком, знает Татьяна Литвинова: нужно приготовить пудинг из каши! Кулинарный эксперт подготовила три абсолютно разных, но одинаково вкусных рецепта: из рисовой, перловой и кукурузной каши.
Главный секрет: чтобы пудинг из каши удался на славу, кашу стоит варить вязкую, не рассыпчатую.
Пудинг №1: Рисово-клюквенный
Ингредиенты:
- рисовая каша, отваренная на молоке – 100 г
- яйцо – 2 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- ванильный сахар – ½ ч. л.
- корица – на кончике ножа
- густой абрикосовый джем – 100 г
Для клюквенного соуса:
- клюква – 1 стакан
- сахар – 3 ст. л.
Приготовление:
- Кашу перебить в блендере.
- Отмерить треть взбитых желтков, добавить их к каше, перебить в блендере.
- Перетереть кашу через сито, чтобы получилась однородная структура.
- Треть взбитых белков добавить в смесь каши и желтков, аккуратно перемешать.
- Разделить массу на две части.
- Первую часть перелить в форму для запекания.
- Во вторую половину добавить 3 столовых ложки клюквенного сиропа, перемешать. Вылить во вторую форму для запекания
- Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.
- Охлаждённые белый и красный пудинги нарезать квадратами.
- Выложить на тарелку слой пудинга, тонкий слой густого джема, слой пудинга второго цвета.
- Полить пудинг-пирожное соусом. Украсить ягодами.
Приготовление соуса:
Стакан ягод клюквы (свежих или замороженных) проварить в сотейнике с водой и сахаром до загустевания соуса.
Пудинг №2: Шоколадный на перловке
Ингредиенты:
- перловая каша, отваренная на молоке – 100 г
- яйцо – 2 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- ванильный сахар – ½ ч. л.
- какао-порошок – 3 ст.л. (2 ст.л. в пудинг +1 ст.л. для подачи)
- шоколадная стружка
Приготовление:
- Сваренную перловую кашу перебить в блендере.
- Добавить половину оставшихся желтков, добавить какао, взбить.
- Перетереть кашу через сито, чтобы получилась однородная структура.
- Добавить половину взбитых белков. Аккуратно перемешать.
- Разлить по формочкам.
- Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.
- Готовый пудинг присыпать какао и украсить шоколадной стружкой. Подавать с ягодным соусом.
Пудинг №3: Апельсиновый на кукурузной каше
Ингредиенты:
- Кукурузная каша, отваренная на молоке – 100 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Ванильный сахар – ½ ч. л.
- Курага – 5 шт. (предварительно запаренная, нарезанная мелкими кубиками)
- Ирис сливочный – 5 кубиков
- Апельсиновый сок – 2 ст.л.
- Апельсин – для подачи
Приготовление:
- Кукурузную кашу перебить в блендере с желтками. Добавить корицу и апельсиновый сок.
- Перетереть кашу через сито, чтобы получилась однородная структура.
- Добавить оставшиеся белки, аккуратно размешать.
- Добавить измельчённую курагу. Переложить в форму для запекания. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут.
- Подавать с ломтиками апельсина и ягодным соусом.
Video: Пудинг из каши: три рецепта от Татьяны Литвиновой
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