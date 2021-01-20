Пудинг из каши: три рецепта от Татьяны Литвиновой

Как заинтересовать ребенка завтраком, знает Татьяна Литвинова: нужно приготовить пудинг из каши! Кулинарный эксперт подготовила три абсолютно разных, но одинаково вкусных рецепта: из рисовой, перловой и кукурузной каши.

Главный секрет: чтобы пудинг из каши удался на славу, кашу стоит варить вязкую, не рассыпчатую.

Пудинг №1: Рисово-клюквенный

Ингредиенты:

рисовая каша, отваренная на молоке – 100 г

яйцо – 2 шт.

сахар – 1 ст.л.

ванильный сахар – ½ ч. л.

корица – на кончике ножа

густой абрикосовый джем – 100 г

Для клюквенного соуса:

клюква – 1 стакан

сахар – 3 ст. л.

Приготовление:

Кашу перебить в блендере. Отмерить треть взбитых желтков, добавить их к каше, перебить в блендере. Перетереть кашу через сито, чтобы получилась однородная структура. Треть взбитых белков добавить в смесь каши и желтков, аккуратно перемешать. Разделить массу на две части. Первую часть перелить в форму для запекания. Во вторую половину добавить 3 столовых ложки клюквенного сиропа, перемешать. Вылить во вторую форму для запекания Запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Охлаждённые белый и красный пудинги нарезать квадратами. Выложить на тарелку слой пудинга, тонкий слой густого джема, слой пудинга второго цвета. Полить пудинг-пирожное соусом. Украсить ягодами.

Приготовление соуса:

Стакан ягод клюквы (свежих или замороженных) проварить в сотейнике с водой и сахаром до загустевания соуса.

Пудинг №2: Шоколадный на перловке

Ингредиенты:

перловая каша, отваренная на молоке – 100 г

яйцо – 2 шт.

сахар – 1 ст.л.

ванильный сахар – ½ ч. л.

какао-порошок – 3 ст.л. (2 ст.л. в пудинг +1 ст.л. для подачи)

шоколадная стружка

Приготовление:

Сваренную перловую кашу перебить в блендере. Добавить половину оставшихся желтков, добавить какао, взбить. Перетереть кашу через сито, чтобы получилась однородная структура. Добавить половину взбитых белков. Аккуратно перемешать. Разлить по формочкам. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Готовый пудинг присыпать какао и украсить шоколадной стружкой. Подавать с ягодным соусом.

Пудинг №3: Апельсиновый на кукурузной каше

Ингредиенты:

Кукурузная каша, отваренная на молоке – 100 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Ванильный сахар – ½ ч. л.

Курага – 5 шт. (предварительно запаренная, нарезанная мелкими кубиками)

Ирис сливочный – 5 кубиков

Апельсиновый сок – 2 ст.л.

Апельсин – для подачи

Приготовление:

Кукурузную кашу перебить в блендере с желтками. Добавить корицу и апельсиновый сок. Перетереть кашу через сито, чтобы получилась однородная структура. Добавить оставшиеся белки, аккуратно размешать. Добавить измельчённую курагу. Переложить в форму для запекания. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Подавать с ломтиками апельсина и ягодным соусом.

Video: Пудинг из каши: три рецепта от Татьяны Литвиновой Как приготовить пудинг из каши, чтобы ваш малыш, наконец, ее поел? Читайте рецепт пудинга из каши с апельсиновым, шоколадным и ванильным вкусом