Пудинг з каші: три рецепти від Тетяни Литвинової

Як зацікавити дитину сніданком, знає Тетяна Литвинова: потрібно приготувати пудинг з каші! Кулінарний експерт підготувала три абсолютно різних, але однаково смачні рецепти: з рисової, перлової і кукурудзяної каші.

Головний секрет: щоб пудинг з каші вдався на славу, кашу варто варити в’язку, не розсипчасту.

Пудинг №1: Рисово-журавлинний

Складові:

рисова каша, відварена на молоці – 100 г

яйце – 2 шт.

цукор – 1 ст.л.

ванільний цукор – ½ ч. Л.

кориця – на кінчику ножа

густий абрикосовий джем – 100 г

Для журавлинного соусу:

журавлина – 1 склянка

цукор – 3 ст. л.

Приготування:

Кашу перебити в блендері. Відміряти третину збитих жовтків, додати їх до каші, перебити в блендері. Перетерти кашу через сито, щоб вийшла однорідна структура. Третина збитих білків додати в суміш каші і жовтків, акуратно перемішати. Розділити масу на дві частини. Першу частину перелити в форму для запікання. У другу половину додати 3 столових ложки журавлинного сиропу, перемішати. Вилити в другу форму для запікання Запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин. Охолоджені білий і червоний пудинги нарізати квадратами. Викласти на тарілку шар пудингу, тонкий шар густого джему, шар пудингу другого кольору. Полити пудинг-тістечко соусом. Прикрасити ягодами.

Приготування соусу:

Стакан ягід журавлини (свіжих або заморожених) проварити в сотейнику з водою і цукром до загустіння соусу.

Пудинг №2: Шоколадний на перловці

Складові:

перлова каша, відварена на молоці – 100 г

яйце – 2 шт.

цукор – 1 ст.л.

ванільний цукор – ½ ч. л.

какао-порошок – 3 ст.л. (2 ст.л. у пудинг +1 ст.л. для подачі)

шоколадна стружка

Приготування:

Зварену перлову кашу перебити в блендері. Додати половину залишилися жовтків, додати какао, збити. Перетерти кашу через сито, щоб вийшла однорідна структура. Додати половину збитих білків. Акуратно перемішати. Розлити по формах. Запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин. Готовий пудинг присипати какао і прикрасити шоколадною стружкою. Подавати з ягідним соусом.

Пудинг №3: Апельсиновий на кукурудзяній каші

Складові:

Кукурудзяна каша, відварена на молоці – 100 г

Яйце – 2 шт.

Цукор – 1 ст.л.

Ванільний цукор – ½ ч. л.

Курага – 5 шт. (попередньо запарена, нарізана дрібними кубиками)

Ірис вершковий – 5 кубиків

Апельсиновий сік – 2 ст.л.

Апельсин – для презентації

Приготування:

Кукурудзяну кашу перебити в блендері з жовтками. Додати корицю і апельсиновий сік. Перетерти кашу через сито, щоб вийшла однорідна структура. Додати залишок білків, акуратно розмішати. Додати подрібнену курагу. Перекласти у форму для запікання. Запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин. Подавати зі скибочками апельсина та ягідним соусом.

Video: Пудинг з каші: три рецепти від Тетяни Литвинової Як приготувати пудинг з каші, щоб ваш малюк нарешті її поїв? Читайте рецепт пудингу з каші з апельсиновим, шоколадним і ванільним смаком