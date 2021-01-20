Печеночный паштет с овощами от Дарьи Трегубовой
20.01.2021
Печеночный паштет с овощами — полезное и легкое в приготовлении блюдо. К тому же хранится он дольше, чем обычный. Ведущая «Х-фактор»-10 и актриса сериала «Загадка для Анны» Даша Трегубова знает, как приготовить вкусный печеночный паштет дома. Пошаговый рецепт читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- Печень куриная — 350 г
- Баклажан – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок — 4 зуб.
- Растительное масло – 4 ст. л.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень (петрушка, кинза) – для украшения
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Приготовление:
- Баклажаны помыть, удалить плодоножку и разрезать на две части.
- Лук и перец очистить и разрезать на четыре части. Очистить чеснок.
- Поместить овощи и печень на противень, полить подсолнечным маслом.
- Запекать в духовке 25 минут при температуре 220 °C.
- Достать из духовки, баклажаны очистить от кожуры.
- Все нарезать кусочками и измельчить до однородной массы в блендере.
- Добавить соль, перец. Остудить.
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Video: Печеночный паштет с овощами от Дарьи Трегубовой
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