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Печеночный паштет с овощами от Дарьи Трегубовой

20.01.2021

Печеночный паштет с овощами — полезное и легкое в приготовлении блюдо. К тому же хранится он дольше, чем обычный. Ведущая «Х-фактор»-10 и актриса сериала «Загадка для Анны» Даша Трегубова знает, как приготовить вкусный печеночный паштет дома. Пошаговый рецепт читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

  • Печень куриная — 350 г
  • Баклажан – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок — 4 зуб.
  • Растительное масло – 4 ст. л.
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень (петрушка, кинза) – для украшения

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Приготовление:

  1. Баклажаны помыть, удалить плодоножку и разрезать на две части.
  2. Лук и перец очистить и разрезать на четыре части. Очистить чеснок.
  3. Поместить овощи и печень на противень, полить подсолнечным маслом.
  4. Запекать в духовке 25 минут при температуре 220 °C.
  5. Достать из духовки, баклажаны очистить от кожуры.
  6. Все нарезать кусочками и измельчить до однородной массы в блендере.
  7. Добавить соль, перец. Остудить.

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Video: Печеночный паштет с овощами от Дарьи Трегубовой

Печеночный паштет с овощами - рецепт, с которым легко приготовить печеночный паштет дома, сделать его полезным и хранить дольше, чем обычный.

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