Печеночный паштет с овощами — полезное и легкое в приготовлении блюдо. К тому же хранится он дольше, чем обычный. Ведущая «Х-фактор»-10 и актриса сериала «Загадка для Анны» Даша Трегубова знает, как приготовить вкусный печеночный паштет дома. Пошаговый рецепт читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

Печень куриная — 350 г

Баклажан – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок — 4 зуб.

Растительное масло – 4 ст. л.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень (петрушка, кинза) – для украшения

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Приготовление:

Баклажаны помыть, удалить плодоножку и разрезать на две части. Лук и перец очистить и разрезать на четыре части. Очистить чеснок. Поместить овощи и печень на противень, полить подсолнечным маслом. Запекать в духовке 25 минут при температуре 220 °C. Достать из духовки, баклажаны очистить от кожуры. Все нарезать кусочками и измельчить до однородной массы в блендере. Добавить соль, перец. Остудить.

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Video: Печеночный паштет с овощами от Дарьи Трегубовой Печеночный паштет с овощами - рецепт, с которым легко приготовить печеночный паштет дома, сделать его полезным и хранить дольше, чем обычный.