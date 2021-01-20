Печінковий паштет з овочами – корисна та легка в приготуванні страва. До того ж зберігається він довше, ніж звичайний. Ведуча «Х-фактор»-10 і актриса серіалу «Загадка для Анни» Даша Трегубова знає, як приготувати смачний печінковий паштет вдома. Покроковий рецепт читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Печінка куряча – 350 г

Баклажан – 1 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Цибуля – 2 шт.

Часник – 4 зуб.

Рослинна олія – ​​4 ст. л.

Вершкове масло – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Зелень (петрушка, кінза) – для прикрашання

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Приготування:

Баклажани помити, видалити плодоніжки та розрізати на дві частини. Цибулю і перець почистити та розрізати на чотири частини. Почистити часник. Помістити овочі та печінку на деко, полити олією. Запікати в духовці 25 хвилин за температури 220 °C. Дістати з духовки, баклажани очистити від шкірки. Все нарізати шматочками і подрібнити до однорідної маси в блендері. Додати сіль, перець. Остудити.

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Video: Печінковий паштет з овочами від Дар’ї Трегубової Печінковий паштет з овочами - рецепт, з яким легко приготувати печінковий паштет вдома, зробити його корисним і зберігати довше, ніж звичайний.