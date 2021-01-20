Печінковий паштет з овочами від Дар’ї Трегубової
20.01.2021
Печінковий паштет з овочами – корисна та легка в приготуванні страва. До того ж зберігається він довше, ніж звичайний. Ведуча «Х-фактор»-10 і актриса серіалу «Загадка для Анни» Даша Трегубова знає, як приготувати смачний печінковий паштет вдома. Покроковий рецепт читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Печінка куряча – 350 г
- Баклажан – 1 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 4 зуб.
- Рослинна олія – 4 ст. л.
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Зелень (петрушка, кінза) – для прикрашання
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Приготування:
- Баклажани помити, видалити плодоніжки та розрізати на дві частини.
- Цибулю і перець почистити та розрізати на чотири частини. Почистити часник.
- Помістити овочі та печінку на деко, полити олією.
- Запікати в духовці 25 хвилин за температури 220 °C.
- Дістати з духовки, баклажани очистити від шкірки.
- Все нарізати шматочками і подрібнити до однорідної маси в блендері.
- Додати сіль, перець. Остудити.
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Video: Печінковий паштет з овочами від Дар’ї Трегубової
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