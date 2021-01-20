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Печінковий паштет з овочами від Дар’ї Трегубової

20.01.2021

Печінковий паштет з овочами – корисна та легка в приготуванні страва. До того ж зберігається він довше, ніж звичайний. Ведуча «Х-фактор»-10 і актриса серіалу «Загадка для Анни» Даша Трегубова знає, як приготувати смачний печінковий паштет вдома. Покроковий рецепт читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча – 350 г
  • Баклажан – 1 шт.  
  • Болгарський перець – 1 шт.  
  • Цибуля – 2 шт.  
  • Часник – 4 зуб.  
  • Рослинна олія – ​​4 ст.  л.
  • Вершкове масло – 2 ст.  л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Зелень (петрушка, кінза) – для прикрашання

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Приготування:

  1. Баклажани помити, видалити плодоніжки та розрізати на дві частини.  
  2. Цибулю і перець почистити та розрізати на чотири частини. Почистити часник.  
  3. Помістити овочі та печінку на деко, полити олією.  
  4. Запікати в духовці 25 хвилин за температури 220 °C.
  5. Дістати з духовки, баклажани очистити від шкірки.  
  6. Все нарізати шматочками і подрібнити до однорідної маси в блендері.  
  7. Додати сіль, перець. Остудити.

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Video: Печінковий паштет з овочами від Дар’ї Трегубової

Печінковий паштет з овочами - рецепт, з яким легко приготувати печінковий паштет вдома, зробити його корисним і зберігати довше, ніж звичайний.

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