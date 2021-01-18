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Как сохранить форму после похудения: упражнения Елены Кузьменко

18.01.2021

Как сохранить форму после похудения? Участница «Зважені та щасливі»-6 Елена Кузьменко показала кардиокомплекс «боевых» упражнений, которым достаточно заниматься 23 раза в неделю всего 1015 минут! Для лучшего жиросжигания выполняйте комплекс как круговой тренинг.

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Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы; наличие онкологических заболеваний; диабет; инфекционные заболевания; послеоперационный или послеродовой периоды.

Обязательно делайте разминку перед упражнениями! В процессе тренировок нельзя резко останавливаться, а после рекомендуется отдыхать медленной ходьбой.

Упражнение 1. Выпад рукой вверх

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Согните руки и сомкните кончики пальцев. Отведите левую руку за спину, тем временем выпрямив правую над головой. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Выполните по 10 раз на каждую сторону.

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Упражнение задействует: руки, плечи и боковые мышцы.

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Упражнение 2. Склепка

Лягте на спину, заведите вытянутые руки за голову. Пытайтесь соединить руки и ноги. Выполняйте упражнение 10 раз.

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Упражнение 3. Прыжки на степ

Возвышенность должна быть от 20 см и четко зафиксирована. Поставьте ее перед собой на расстоянии 30–40 см и запрыгните на степ (или его замену, например, тазик с подложенными книгами) с легким полуприседом, стараясь не делать сильный мах руками. Спуститесь обратно, в исходное положение. Сделайте 10 таких прыжков.

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Упражнение действует на икры, ягодицы, бедра, квадрицепсы.

Упражнение 4. Выпад и удар

Коснитесь левой ноги правой рукой, отставив правую ногу назад. Резко встаньте и сделайте удар левой ногой. Выполните по 10 повторов на каждую ногу подряд, не чередуя.

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Упражнение 5. Боковой выпад с прыжком

Сделайте выпад в сторону, вернитесь в исходное положение, подпрыгните с хлопком над головой. Повторите на другую сторону.

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Секреты Елены Кузьменко, как сохранить форму после похудения:

  • Если вы позволили себе что-то вредное, устройте разгрузочный день на супах и салатах из сельдерея, которого в день можно съесть до 400 г.
  • Проходите в день не менее 10 тысяч шагов.
  • Рассчитайте количество воды, которое вы должны выпивать за день, при помощи 30-граммовой рюмки: рюмка на килограмм веса.
  • Каждый день ешьте зеленые овощи и яблоки. Они обеспечивают организм клетчаткой и хлорофиллом. Хлорофилл связывается с токсинами, тяжелыми металлами и прочим «мусором» и выводит их из организма. Он также стимулирует кишечную перистальтику и способствует очищению толстого кишечника.
  • Устраивайте утренние ритуалы красоты – делайте прическу и макияж до завтрака. Любите себя в новом теле, и вам не захочется «сорваться».

Video: Как сохранить форму после похудения: упражнения Елены Кузьменко

Участница Зважені та щасливі Елена Кузьменко рассказала, как сохранить форму после похудения, в нашем сюжете

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