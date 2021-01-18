Як зберегти форму після схуднення: вправи Олени Кузьменко
Як зберегти форму після схуднення? Учасниця «Зважені та щасливі»-6 Олена Кузьменко показала кардіокомплекс «бойових» вправ, яким достатньо займатися 2–3 рази на тиждень лише 10–15 хвилин! Для кращого жироспалювання виконуйте комплекс як круговий тренінг.
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Протипоказання: захворювання серцево-судинної системи; наявність онкологічних захворювань; діабет; інфекційні захворювання; післяопераційний або післяпологовий періоди.
Обов’язково робіть розминку перед вправами! У процесі тренувань не можна різко зупинятися, а після рекомендується відпочивати повільною ходьбою.
Вправа 1. Випад рукою вгору
Встаньте рівно, ноги на ширині плечей. Зігніть руки і зімкніть кінчики пальців. Відведіть ліву руку за спину, тим часом випрямивши праву над головою. Поверніться у вихідне положення і повторіть з іншого боку. Виконайте по 10 разів на кожну сторону.
Вправа задіює: руки, плечі та бічні м’язи.
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Вправа 2. Склепка
Лягайте на спину, заведіть витягнуті руки за голову. Намагайтеся з’єднати руки і ноги. Виконуйте вправу 10 разів.
Вправа 3. Стрибки на степ
Висота має бути від 20 см і чітко зафіксована. Поставте її перед собою на відстані 30–40 см і застрибніть на степ (або його заміну, наприклад, тазик із книгами під ним) з легким напівприсідом, намагаючись не робити сильний мах руками. Спустіться назад, у вихідне положення. Зробіть 10 таких стрибків.
Вправа діє на литки, сідниці, стегна, квадрицепси.
Вправа 4. Випад і удар
Торкніться лівої ноги правою рукою, відставивши праву ногу назад. Різко встаньте і зробіть удар лівою ногою. Виконайте по 10 повторів на кожну ногу підряд, не чергуючи.
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Вправа 5. Бічний випад зі стрибком
Зробіть випад у бік, поверніться у вихідне положення, підстрибніть з хлопком над головою. Повторіть на іншу сторону.
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Секрети Олени Кузьменко, як зберегти форму після схуднення:
- Якщо ви дозволили собі щось шкідливе, влаштуйте розвантажувальний день на супах і салатах з селери, якої на день можна з’їсти до 400 г.
- Проходьте на день не менше 10 тисяч кроків.
- Розрахуйте кількість води, яку ви повинні випивати за день, за допомогою 30-грамової чарки: чарка на кілограм ваги.
- Кожен день їжте зелені овочі та яблука. Вони забезпечують організм клітковиною і хлорофілом. Хлорофіл зв’язується з токсинами, тяжкими металами та іншим «сміттям» і виводить їх з організму. Він також стимулює кишкову перистальтику і сприяє очищенню товстого кишечника.
- Влаштовуйте ранкові ритуали краси – робіть зачіску і макіяж до сніданку. Любіть себе в новому тілі, і вам не захочеться «зірватися».