Як зберегти форму після схуднення? Учасниця «Зважені та щасливі»-6 Олена Кузьменко показала кардіокомплекс «бойових» вправ, яким достатньо займатися 2–3 рази на тиждень лише 10–15 хвилин! Для кращого жироспалювання виконуйте комплекс як круговий тренінг.

Більше на тему: Як скинути 7 кг за 2 тижні. Техніка провідного фітнес-тренера

Протипоказання: захворювання серцево-судинної системи; наявність онкологічних захворювань; діабет; інфекційні захворювання; післяопераційний або післяпологовий періоди.

Обов’язково робіть розминку перед вправами! У процесі тренувань не можна різко зупинятися, а після рекомендується відпочивати повільною ходьбою.

Вправа 1. Випад рукою вгору

Встаньте рівно, ноги на ширині плечей. Зігніть руки і зімкніть кінчики пальців. Відведіть ліву руку за спину, тим часом випрямивши праву над головою. Поверніться у вихідне положення і повторіть з іншого боку. Виконайте по 10 разів на кожну сторону.

Вправа задіює: руки, плечі та бічні м’язи.

Більше на тему: Як зберегти форму після схуднення – вправи Володимира Гонти

Вправа 2. Склепка

Лягайте на спину, заведіть витягнуті руки за голову. Намагайтеся з’єднати руки і ноги. Виконуйте вправу 10 разів.

Вправа 3. Стрибки на степ

Висота має бути від 20 см і чітко зафіксована. Поставте її перед собою на відстані 30–40 см і застрибніть на степ (або його заміну, наприклад, тазик із книгами під ним) з легким напівприсідом, намагаючись не робити сильний мах руками. Спустіться назад, у вихідне положення. Зробіть 10 таких стрибків.

Вправа діє на литки, сідниці, стегна, квадрицепси.

Вправа 4. Випад і удар

Торкніться лівої ноги правою рукою, відставивши праву ногу назад. Різко встаньте і зробіть удар лівою ногою. Виконайте по 10 повторів на кожну ногу підряд, не чергуючи.

Більше на тему: Ефективні вправи для сідниць і стегон від Еріки Герцег

Вправа 5. Бічний випад зі стрибком

Зробіть випад у бік, поверніться у вихідне положення, підстрибніть з хлопком над головою. Повторіть на іншу сторону.

Більше на тему: Секрети схуднення та збереження форми від Олі Полякової

Секрети Олени Кузьменко, як зберегти форму після схуднення:

Якщо ви дозволили собі щось шкідливе, влаштуйте розвантажувальний день на супах і салатах з селери, якої на день можна з’їсти до 400 г.

Проходьте на день не менше 10 тисяч кроків.

Розрахуйте кількість води, яку ви повинні випивати за день, за допомогою 30-грамової чарки: чарка на кілограм ваги.

Кожен день їжте зелені овочі та яблука. Вони забезпечують організм клітковиною і хлорофілом. Хлорофіл зв’язується з токсинами, тяжкими металами та іншим «сміттям» і виводить їх з організму. Він також стимулює кишкову перистальтику і сприяє очищенню товстого кишечника.

Влаштовуйте ранкові ритуали краси – робіть зачіску і макіяж до сніданку. Любіть себе в новому тілі, і вам не захочеться «зірватися».

Video: Як зберегти форму після схуднення: вправи Олени Кузьменко Учасниця Зважені та щасливі Олена Кузьменко розповіла, як зберегти форму після схуднення, в нашому сюжеті