Даже одно неброское украшение может изменить вашу жизнь! Аксессуары несут разный энергетический заряд в зависимости от материала, формы и цвета. Экстрасенс Алена Курилова рассказала, с помощью каких украшений вы сможете привлечь любовь в свою жизнь в кратчайшие сроки!

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Многие девушки мечтают найти свою вторую половинку, однако из-за предыдущих разочарований часто не находят в себе сил двигаться дальше. Неуверенность в себе, страх или же просто невезение становятся преградой на пути к счастью. Но Алена Курилова уверяет – найти свою истинную любовь помогут украшения!

Для притяжения противоположного пола нужно носить украшения круглой формы. Отдавайте предпочтение желтому, оранжевому или золотому цвету – они наполнены солнечной, тёплой энергией.

Хорошо, если это будет изделие из дерева с названием женского рода — вишни, липы, ивы или рябины.

Один из сильнейших уникальных любовных талисманов, который поможет всем найти любовь и сохранить отношения, – рябина. Это женское дерево, оно дарит представительницам прекрасного пола красоту, сексуальную привлекательность и здоровье.

Существуют легенды о том, что рябина может сама за себя отомстить и «забрать» у человека часть энергии.

Поэтому прежде чем сломать рябиновую ветку, дереву кланялись и объясняли, зачем берут его частицу, а иначе — быть беде.

Пластмассовые украшения носить можно, однако они никак не повлияют на вашу личную жизнь. С точки зрения энергетики они «пустые».

Наиболее «притягивающие» камни – это янтарь и карнеол (сердолик).

Согласно древним поверьям, карнеол нужно носить 30 дней, не снимая. За это время астральная половинка обязатель­но должна встретиться. Носить такие украшения лучше всего на руке в виде браслета или перстня.

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