Навіть одна непомітна прикраса може змінити ваше життя! Аксесуари несуть різний енергетичний заряд залежно від матеріалу, форми і кольору. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, за допомогою яких прикрас ви зможете привернути кохання у своє життя в найкоротший термін!

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Багато дівчат мріють зустріти свою другу половинку, проте через попередні розчарування часто не знаходять у собі сил рухатися далі. Невпевненість у собі, страх або ж просто невезіння стають перепоною на шляху до щастя. Але Олена Курилова запевняє: знайти свою справжню любов допоможуть прикраси!

Для притяжіння протилежної статі потрібно носити прикраси круглої форми. Віддавайте перевагу жовтому, помаранчевому або золотому кольору – вони сповнені сонячною, теплою енергією.

Добре, якщо це буде виріб із дерева з назвою жіночого роду – вишні, липи, верби чи горобини.

Один із найсильніших унікальних любовних талісманів, який допоможе всім знайти кохання і зберегти стосунки, є горобина. Це жіноче дерево, воно дарує представницям прекрасної статі красу, сексуальну привабливість і здоров’я.

Існують легенди про те, що горобина може сама за себе помститися і «забрати» у людини частину енергії.

Тому перш ніж зламати горобинову гілку, дереву кланялися і пояснювали, навіщо беруть його частинку, а інакше – буде біда.

Пластмасові прикраси носити можна, проте вони ніяк не вплинуть на ваше особисте життя. З точки зору енергетики вони «порожні».

Найбільш «привабливі» камені – це бурштин і карнеол (сердолик).

Згідно з давнім повір’ям, карнеол потрібно носити 30 днів, не знімаючи. За цей час астральна половинка обов’язково повинна зустрітися. Носити такі прикраси краще на руці у вигляді браслета або персня.

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