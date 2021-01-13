Очень вкусно и полезно! Приготовьте своим родным молочный шоколад, который не принесет лишних калорий и будет полезен для здоровья. Эксперт «Все буде добре» Людмила Шупенюк утверждает, что он не принесет вреда даже беременным, так как натуральный. Подробный рецепт молочного шоколада – в материале.

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Ингредиенты:

тертое какао – 50 г

масло какао – 25 г

молоко – 2 ст. л.

стевия – треть ч. л.

кокосовая стружка – 1 пакетик (40 г)

карри – 5 г

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Приготовление:

Нагреваем молоко до горячего состояния, но не до кипения. Вливаем сироп стевии. Тщательно перемешиваем. В отдельной емкости растапливаем какао-бобы и какао-масло на водяной бане. Вливаем эту какао-смесь в горячее молоко (в которое мы уже предварительно добавили стевию). Опять нужно тщательно перемешать. Ждем, пока лакомство закипит, после этого убавляем огонь до минимума и варим наш шоколад еще несколько минут. Снимаем шоколад с плиты, даем немного остыть. Жарим на сковороде кокосовую стружку, приправляем карри. Добавляем этот экзотический наполнитель в наш охлажденный шоколад, перемешиваем повторно. Заливаем шоколад в кондитерскую форму.