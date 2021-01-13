Молочный шоколад: рецепт пошагово
13.01.2021
Очень вкусно и полезно! Приготовьте своим родным молочный шоколад, который не принесет лишних калорий и будет полезен для здоровья. Эксперт «Все буде добре» Людмила Шупенюк утверждает, что он не принесет вреда даже беременным, так как натуральный. Подробный рецепт молочного шоколада – в материале.
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Ингредиенты:
- тертое какао – 50 г
- масло какао – 25 г
- молоко – 2 ст. л.
- стевия – треть ч. л.
- кокосовая стружка – 1 пакетик (40 г)
- карри – 5 г
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Приготовление:
- Нагреваем молоко до горячего состояния, но не до кипения. Вливаем сироп стевии. Тщательно перемешиваем.
- В отдельной емкости растапливаем какао-бобы и какао-масло на водяной бане.
- Вливаем эту какао-смесь в горячее молоко (в которое мы уже предварительно добавили стевию). Опять нужно тщательно перемешать.
- Ждем, пока лакомство закипит, после этого убавляем огонь до минимума и варим наш шоколад еще несколько минут.
- Снимаем шоколад с плиты, даем немного остыть.
- Жарим на сковороде кокосовую стружку, приправляем карри. Добавляем этот экзотический наполнитель в наш охлажденный шоколад, перемешиваем повторно.
- Заливаем шоколад в кондитерскую форму.
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