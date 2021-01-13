Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Молочный шоколад: рецепт пошагово

13.01.2021

Очень вкусно и полезно! Приготовьте своим родным молочный шоколад, который не принесет лишних калорий и будет полезен для здоровья. Эксперт «Все буде добре» Людмила Шупенюк утверждает, что он не принесет вреда даже беременным, так как натуральный. Подробный рецепт молочного шоколада – в материале.

Больше по теме: Белый шоколад: рецепт приготовления

молочный шоколад рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • тертое какао – 50 г
  • масло какао – 25 г
  • молоко – 2 ст. л.
  • стевия – треть ч. л.
  • кокосовая стружка – 1 пакетик (40 г)
  • карри – 5 г

Больше по теме: Шоколадный брауни: десерт для Олега Винника

Приготовление:

  1. Нагреваем молоко до горячего состояния, но не до кипения. Вливаем сироп стевии. Тщательно перемешиваем.
  2. В отдельной емкости растапливаем какао-бобы и какао-масло на водяной бане.
  3. Вливаем эту какао-смесь в горячее молоко (в которое мы уже предварительно добавили стевию). Опять нужно тщательно перемешать.
  4. Ждем, пока лакомство закипит, после этого убавляем огонь до минимума и варим наш шоколад еще несколько минут.
  5. Снимаем шоколад с плиты, даем немного остыть.
  6. Жарим на сковороде кокосовую стружку, приправляем карри. Добавляем этот экзотический наполнитель в наш охлажденный шоколад, перемешиваем повторно.
  7. Заливаем шоколад в кондитерскую форму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить