Дуже смачно та корисно! Приготуйте своїм рідним молочний шоколад, який не подарує зайвих калорій та додасть здоров’я. Експерт «Все буде добре» Людмила Шупенюк стверджує, що він дуже корисний навіть для вагітних, бо натуральний. Детальний рецепт молочного шоколаду – в матеріалі.

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Інгредієнти:

терте какао – 50 г

масло какао – 25 г

молока – 2 ст. л.

стевія – третина ч. л.

кокосова стружка – 1 пакетик (40 г)

карі – 5 г

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Приготування:

Нагріваємо молоко до гарячого стану, але не до кипіння. Вливаємо сироп стевії. Ретельно перемішуємо. В окремій посудині розтоплюємо на водяній бані терті какао-боби і какао-масло. Вливаємо цю какао-суміш у гаряче молоко (в яке ми вже попередньо додали стевію). Знову потрібно ретельно перемішати. Чекаємо, доки ласощі закиплять, після цього зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо наш шоколад ще кілька хвилин. Знімаємо шоколад з плити, даємо трохи охолонути. Підсмажуємо на пательні кокосову стружку, приправляємо карі. Додаємо цей екзотичний наповнювач у наш охолоджений шоколад, перемішуємо повторно. Заливаємо шоколад у кондитерську форму.