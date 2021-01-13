Как подтянуть кожу и помолодеть с помощью масла шиповника
13.01.2021
Вы мечтаете об идеальной коже без морщин, а от магазинных кремов нет желаемого эффекта? Кулинар Таня Литвинова поделилась своим секретным оружием – рецептом молодильного крема! В его состав входит масло шиповника, с помощью которого вы сможете подтянуть кожу и помолодеть. И обойдется он вам в сущие копейки!
Смешать до однородной консистенции детский крем с соком алоэ, жидким витамином В12, маслом жожоба и шиповника.
Переложить крем в баночку. Хранить в холодильнике до 7 дней.
Использование: Крем нужно использовать для кожи лица и зоны декольте 2 раза в день (утром и вечером). Наносить 2–3 капли крема на кончики пальцев и массажными движениями втирать в предварительно очищенную кожу. Приступать к макияжу можно уже спустя полчаса.