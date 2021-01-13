Як підтягнути шкіру й помолодшати за допомогою олії шипшини
13.01.2021
Ви мрієте про ідеальну шкіру без зморшок, а від магазинних кремів немає бажаного ефекту? Кулінар Таня Литвинова поділиться своєю секретною зброєю – рецептом молодильного крему. До його складу входить олія шипшини, за допомогою якої ви зможете підтягнути шкіру та помолодшати. І обійдеться він вам дуже дешево!
Змішати до однорідної консистенції дитячий крем із соком алое, рідким вітаміном В12, олією жожоба і шипшини.
Покласти крем у баночку. Зберігати в холодильнику до 7 днів.
Використання:
Крем потрібно використовувати для шкіри обличчя й зони декольте двічі на день: вранці та ввечері. Наносити 2–3 краплі крему на кінчики пальців і масажними рухами втирати в попередньо очищену шкіру. Макіяж можна робити вже за півгодини.