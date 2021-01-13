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Як підтягнути шкіру й помолодшати за допомогою олії шипшини

13.01.2021

Ви мрієте про ідеальну шкіру без зморшок, а від магазинних кремів немає бажаного ефекту? Кулінар Таня Литвинова поділиться своєю секретною зброєю – рецептом молодильного крему. До його складу входить олія шипшини, за допомогою якої ви зможете підтягнути шкіру та помолодшати. І обійдеться він вам дуже дешево!

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Інгредієнти:

  • Дитячий крем – 2 ст. л.
  • Сік алое – 1 ч. л.
  • Рідкий вітамін В12 – 5 кр.
  • Олія жожоба – 5 кр.
  • Олія шипшини – 10 кр.

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Приготування:

  1. Змішати до однорідної консистенції дитячий крем із соком алое, рідким вітаміном В12, олією жожоба і шипшини.
  2. Покласти крем у баночку. Зберігати в холодильнику до 7 днів.

Використання:

Крем потрібно використовувати для шкіри обличчя й зони декольте двічі на день: вранці та ввечері. Наносити 2–3 краплі крему на кінчики пальців і масажними рухами втирати в попередньо очищену шкіру. Макіяж можна робити вже за півгодини.

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Video: Як підтягнути шкіру й помолодшати за допомогою олії шипшини

Як підтягнути шкіру й помолодшати? До складу крему, рецептом якого поділилася Тетяна Литвинова, входить шипшина, яка підтягне вашу шкіру і омолодить обличчя

 

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