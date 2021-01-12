Эксперт по качеству продуктов Константин Грубич предлагает приготовить сырную закуску по собственному рецепту. Ее можно использовать в качестве полезного перекуса, который никак не отразится на вашей фигуре. Обязательно запишите рецепт вкусной закуски с сыром фета!

Ингредиенты:

Сыр фета — 500 г

Перец чили зеленый (не сильно острый) — 300 – 400 г

400 г Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 100 мл

Черный молотый перец — по вкусу

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Приготовление:

Перец чили разрезать пополам, удалить семена, перегородки и плодоножки. Залить перец кипятком, прокипятить 15 минут. Затем очистить чили от кожуры. Взбить в блендере сыр, оливковое масло, перец чили, сок лимона и черный молотый перец. Затем тщательно перемешать и отправить в холодильник на 15 минут. Подавать сырную закуску с питой.

Такое блюдо украсит любой праздничный стол, а гости непременно будут выпрашивать рецепт приготовления. Также вы можете просто побаловать своих родных этой «живой» закуской, ведь она состоит только из натуральных ингредиентов!