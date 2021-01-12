Острая закуска из сыра фета: рецепт пошаговый
12.01.2021
Эксперт по качеству продуктов Константин Грубич предлагает приготовить сырную закуску по собственному рецепту. Ее можно использовать в качестве полезного перекуса, который никак не отразится на вашей фигуре. Обязательно запишите рецепт вкусной закуски с сыром фета!
Ингредиенты:
- Сыр фета — 500 г
- Перец чили зеленый (не сильно острый) — 300–400 г
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 100 мл
- Черный молотый перец — по вкусу
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Приготовление:
- Перец чили разрезать пополам, удалить семена, перегородки и плодоножки.
- Залить перец кипятком, прокипятить 15 минут. Затем очистить чили от кожуры.
- Взбить в блендере сыр, оливковое масло, перец чили, сок лимона и черный молотый перец.
- Затем тщательно перемешать и отправить в холодильник на 15 минут.
- Подавать сырную закуску с питой.
Такое блюдо украсит любой праздничный стол, а гости непременно будут выпрашивать рецепт приготовления. Также вы можете просто побаловать своих родных этой «живой» закуской, ведь она состоит только из натуральных ингредиентов!
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