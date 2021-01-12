Експерт з якості продуктів Костянтин Грубич пропонує приготувати сирну закуску за власним рецептом. Її можна використовувати як корисний перекус, що ніяк не позначиться на вашій фігурі. Обов’язково запишіть рецепт смачної закуски із сиром фета!

Складові:

Сир фета – 500 г

Перець чилі зелений (не дуже гострий) – 300 – 400 г

400 г Лимон – 1 шт.

Оливкова олія – ​​100 мл

Чорний мелений перець – за смаком

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Приготування:

Перець чилі розрізати навпіл, видалити насіння, перегородки й плодоніжки. Залити перець окропом, прокип’ятити 15 хвилин. Потім очистити чилі від шкірки. Збити в блендері сир, оливкову олію, перець чилі, сік лимона та чорний мелений перець. Потім ретельно перемішати й поставити у холодильник на 15 хвилин. Подавати сирну закуску з пітою.

Така страва прикрасить будь-який святковий стіл, а гості неодмінно будуть випрошувати рецепт приготування. Також ви можете просто побалувати своїх рідних цією «живою» закускою, адже вона складається лише з натуральних інгредієнтів!