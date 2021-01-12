Женские руки всегда находятся в центре внимания, поэтому они обязательно должны быть ухоженными, с безукоризненным маникюром. В современном мире с сумасшедшим ритмом жизни очень сложно выкроить время на поход в салон к мастеру. Поэтому женщинам приходится учиться самостоятельно ухаживать за своими ручками и думать, как красиво накрасить ногти. Своими секретами идеального маникюра поделилась Галина Старенко, один из лучших ногтевых дизайнеров мира!

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Секрет № 1. Спирт

Множество женщин перед началом маникюра занимаются домашними делами, просто наносят крем для рук и приступают красить ногти. Но это ошибка! Перед нанесением лака необходимо обезжирить пластину ногтя спиртом.

Секрет № 2. Прокручивание лака

Основной ошибкой всех женщин является тряска флакончика с лаком. Со временем он засыхает и может лечь неравномерно. Хорошенько потрусив флакон, вы создаете пузырьки, которые оставят следы уже на самом ногте. Нужно просто потереть флакон в руках.

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Секрет № 3. Белый лак

После использования прозрачной базы (или же вместо нее) необходимо нанеси один слой белого лака, а уже поверх него — цветной. В таком случае цвет будет выглядеть гораздо ярче.

Секрет № 4. Техника нанесения лака

Чтобы лак не растекался и ложился ровно, надо сделать три мазка: посередине ногтевой пластины и по бокам. Это простое правило позволяет сделать ровным даже первый слой.

Секрет № 5. Лед

Через пару минут после нанесения лака опустите руки в ледяную воду на 30 секунд. Чтобы вода не стала комнатной температуры, используйте кубики льда. Таким образом, вода не сможет нагреться и лак быстро высохнет.

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Video: Как быстро и красиво накрасить ногти Как быстро и красиво накрасить ногти? Рассказываем 5 хитростей до, после и во время маникюра, которые помогут красиво накрасить ногти и быстро высушить лак