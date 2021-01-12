Жіночі руки завжди в центрі уваги, тому вони обов’язково повинні бути доглянутими, з бездоганним манікюром. У сучасному світі з божевільним ритмом життя дуже складно знайти час на похід у салон до майстра. Тому жінкам доводиться вчитися самостійно доглядати за своїми ручками і думати, як гарно нафарбувати нігті. Своїми секретами ідеального манікюру поділилася Галина Старенко, один із найкращих нігтьових дизайнерів світу!

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Секрет № 1. Спирт

Багато жінок перед початком манікюру займаються домашніми справами, потім просто наносять крем для рук і починають фарбувати нігті. Але це помилка! Перед нанесенням лаку необхідно знежирити пластину нігтя спиртом.

Секрет № 2. Прокручування лаку

Головною помилкою всіх жінок є трясіння флакончика з лаком. Згодом він засихає і може лягти нерівномірно. Гарненько потрусивши флакон, ви створюєте бульбашки, які залишають сліди вже на самому нігті. Потрібно просто потерти флакон у руках.

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Секрет № 3. Білий лак

Після використання прозорої бази (або ж замість неї) слід нанеси один шар білого лаку, а вже поверх нього – кольоровий. У такому випадку колір буде набагато яскравішим.

Секрет № 4. Техніка нанесення лаку

Щоб лак не розтікався і лягав рівно, треба зробити три мазки: посередині нігтьової пластини та з боків. Це просте правило дозволяє зробити рівним навіть перший шар.

Секрет № 5. Лід

Через декілька хвилин після нанесення лаку опустіть руки в крижану воду на 30 секунд. Щоб вода не стала кімнатної температури, використовуйте кубики льоду. Таким чином, вода не зможе нагрітися, і лак швидко висохне.

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Video: Як швидко та гарно нафарбувати нігті Як швидко і красиво нафарбувати нігті? Розповідаємо 5 хитрощів до, після і під час манікюру, які допоможуть красиво нафарбувати нігті і швидко висушити лак