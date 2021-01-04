Антипохмельный суп от Эктора Хименес-Браво
04.01.2021
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит готовить супчик, который поможет вам восстановить силы после бурной новогодней ночи. Какой же этот бодрящий, тонизирующий, а главное, спасительный антипохмельный суп? Его рецепт вы узнаете прямо сейчас!
Ингредиенты:
- Бекон – 150 г
- Луковицы – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Капуста – 500 г
- Вода – 2,5 л
- Сахар – 2–4 ст. л.
- Соль
- Молотый перец
- Крем-фреш
Приготовление:
- В сотейнике обжариваем бекон, затем добавляем лук и жарим 5 минут.
- Добавляем тертую морковь и продолжаем обжаривать еще 3 минуты.
- Добавляем томатную пасту и обжариваем 30 секунд.
- Заливаем водой, добавляем кислую капусту и доводим до кипения.
- Добавляем сахар и тушим примерно 40 минут.
- Пробуем: если очень кислый, нужно добавить еще сахара, соли, перца и протушить.
- Подаем горячим с небольшим количеством крем-фреша
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