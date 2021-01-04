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Антипохмельный суп от Эктора Хименес-Браво

04.01.2021

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит готовить супчик, который поможет вам восстановить силы после бурной новогодней ночи. Какой же этот бодрящий, тонизирующий, а главное, спасительный антипохмельный суп? Его рецепт вы узнаете прямо сейчас!

Ингредиенты:

  • Бекон 150 г
  • Луковицы 2 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Томатная паста 2 ст. л.
  • Капуста 500 г
  • Вода 2,5 л
  • Сахар 24 ст. л.
  • Соль
  • Молотый перец
  • Крем-фреш

Приготовление:

  • В сотейнике обжариваем бекон, затем добавляем лук и жарим 5 минут.
  • Добавляем тертую морковь и продолжаем обжаривать еще 3 минуты.
  • Добавляем томатную пасту и обжариваем 30 секунд.
  • Заливаем водой, добавляем кислую капусту и доводим до кипения.
  • Добавляем сахар и тушим примерно 40 минут.
  • Пробуем: если очень кислый, нужно добавить еще сахара, соли, перца и протушить.
  • Подаем горячим с небольшим количеством крем-фреша

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