Антипохмельный суп от Эктора Хименес-Браво

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит готовить супчик, который поможет вам восстановить силы после бурной новогодней ночи. Какой же этот бодрящий, тонизирующий, а главное, спасительный антипохмельный суп? Его рецепт вы узнаете прямо сейчас!

Ингредиенты:

Бекон – 150 г

Луковицы – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Капуста – 500 г

Вода – 2,5 л

Сахар – 2 – 4 ст. л.

Соль

Молотый перец

Крем-фреш

Приготовление:

В сотейнике обжариваем бекон, затем добавляем лук и жарим 5 минут.

Добавляем тертую морковь и продолжаем обжаривать еще 3 минуты.

Добавляем томатную пасту и обжариваем 30 секунд.

Заливаем водой, добавляем кислую капусту и доводим до кипения.

Добавляем сахар и тушим примерно 40 минут.

Пробуем: если очень кислый, нужно добавить еще сахара, соли, перца и протушить.

Подаем горячим с небольшим количеством крем-фреша