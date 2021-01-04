Антипохмільний суп від Ектора Хіменес-Браво
04.01.2021
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить готувати супчик, який допоможе вам відновити сили після бурхливої новорічної ночі. Який же цей підбадьорливий, тонізуючий, а головне, рятівний антипохмільний суп? Його рецепт ви дізнаєтеся просто зараз!
Складові:
- Бекон – 150 г
- Цибулини – 2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Капуста – 500 г
- Вода – 2,5 л
- Цукор – 2–4 ст. л.
- Сіль
- Мелений перець
- Крем-фреш
Приготування:
- У сотейнику обсмажуємо бекон, потім додаємо цибулю та смажимо 5 хвилин.
- Додаємо терту моркву та продовжуємо обсмажувати ще 3 хвилини.
- Додаємо томатну пасту і обсмажуємо 30 секунд.
- Заливаємо водою, додаємо кислу капусту та доводимо до кипіння.
- Додаємо цукор і тушкуємо приблизно 40 хвилин.
- Пробуємо: якщо дуже кислий, потрібно додати ще цукру, солі, перцю і протушкувати.
- Подаємо гарячим з невеликою кількістю крем-фрешу.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=