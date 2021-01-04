Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить готувати супчик, який допоможе вам відновити сили після бурхливої ​​новорічної ночі. Який же цей підбадьорливий, тонізуючий, а головне, рятівний антипохмільний суп? Його рецепт ви дізнаєтеся просто зараз!

Складові:

Бекон – 150 г

Цибулини – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Томатна паста – 2 ст. л.

Капуста – 500 г

Вода – 2,5 л

Цукор – 2 – 4 ст. л.

Сіль

Мелений перець

Крем-фреш

Приготування:

У сотейнику обсмажуємо бекон, потім додаємо цибулю та смажимо 5 хвилин.

Додаємо терту моркву та продовжуємо обсмажувати ще 3 хвилини.

Додаємо томатну пасту і обсмажуємо 30 секунд.

Заливаємо водою, додаємо кислу капусту та доводимо до кипіння.

Додаємо цукор і тушкуємо приблизно 40 хвилин.

Пробуємо: якщо дуже кислий, потрібно додати ще цукру, солі, перцю і протушкувати.

Подаємо гарячим з невеликою кількістю крем-фрешу.