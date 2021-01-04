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Антипохмільний суп від Ектора Хіменес-Браво

04.01.2021

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить готувати супчик, який допоможе вам відновити сили після бурхливої ​​новорічної ночі. Який же цей підбадьорливий, тонізуючий, а головне, рятівний антипохмільний суп? Його рецепт ви дізнаєтеся просто зараз!

Складові:

  • Бекон 150 г
  • Цибулини 2 шт.
  • Морква 2 шт.
  • Томатна паста 2 ст. л.
  • Капуста 500 г
  • Вода 2,5 л
  • Цукор 24 ст. л.
  • Сіль
  • Мелений перець
  • Крем-фреш

Приготування:

  • У сотейнику обсмажуємо бекон, потім додаємо цибулю та смажимо 5 хвилин.
  • Додаємо терту моркву та продовжуємо обсмажувати ще 3 хвилини.
  • Додаємо томатну пасту і обсмажуємо 30 секунд.
  • Заливаємо водою, додаємо кислу капусту та доводимо до кипіння.
  • Додаємо цукор і тушкуємо приблизно 40 хвилин.
  • Пробуємо: якщо дуже кислий, потрібно додати ще цукру, солі, перцю і протушкувати.
  • Подаємо гарячим з невеликою кількістю крем-фрешу.

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