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Как защитить обувь от грязи? Делаем средство своими руками!

29.12.2020

Узнайте в мастер-классе Сергея Чернышева, как сделать крем для обуви в домашних условиях. Это чудо-средство поможет защитить кожаную обувь от грязи и влаги, а главное, себестоимость такого средства гораздо ниже, чем у брендового аналога из супермаркета! Все о том, как сделать крем своими руками, и как защитить обувь от грязи, читайте в нашем материале.

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обувь

Для приготовления крема для обуви в домашних условиях вам понадобятся:

  • 100 г сала
  • 50 г пчелиного воска
  • 50 г льняного масла

Воск защищает обувь, отталкивает грязь и влагу, сало и масло увлажняют и питают кожу.

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Рецепт крема:

  1. Растапливаем на водяной бане сало.
  2. Измельчаем на терке пчелиный воск.
  3. Бросаем воск в горячее растопленное сало.
  4. Добавляем льняное масло.
  5. Переливаем смесь в маленькую баночку. Ждем, пока крем остынет и загустеет.

Срок годности такого крема — около года. Хранить в темном месте при комнатной температуре.

Больше интересных подробностей смотрите в сюжете!

Video: Как защитить обувь от грязи? Делаем средство своими руками!

Простой рецепт как сделать крем для обуви в домашних условиях, который защитит кожаную обувь. Как сделать крем для обуви в домашних условиях, читайте и смотрите в материале

 

 

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