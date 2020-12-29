Как защитить обувь от грязи? Делаем средство своими руками!
Узнайте в мастер-классе Сергея Чернышева, как сделать крем для обуви в домашних условиях. Это чудо-средство поможет защитить кожаную обувь от грязи и влаги, а главное, себестоимость такого средства гораздо ниже, чем у брендового аналога из супермаркета! Все о том, как сделать крем своими руками, и как защитить обувь от грязи, читайте в нашем материале.
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Для приготовления крема для обуви в домашних условиях вам понадобятся:
- 100 г сала
- 50 г пчелиного воска
- 50 г льняного масла
Воск защищает обувь, отталкивает грязь и влагу, сало и масло увлажняют и питают кожу.
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Рецепт крема:
- Растапливаем на водяной бане сало.
- Измельчаем на терке пчелиный воск.
- Бросаем воск в горячее растопленное сало.
- Добавляем льняное масло.
- Переливаем смесь в маленькую баночку. Ждем, пока крем остынет и загустеет.
Срок годности такого крема — около года. Хранить в темном месте при комнатной температуре.
Больше интересных подробностей смотрите в сюжете!
Video: Как защитить обувь от грязи? Делаем средство своими руками!