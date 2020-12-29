Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч!

29.12.2020

Дізнайтеся в майстер-класі Сергія Чернишова, як зробити крем для взуття в домашніх умовах. Цей чудо-засіб допоможе захистити шкіряне взуття від бруду та вологи, а головне, собівартість такого засобу набагато нижча, ніж у брендового аналога з супермаркету! Все про те, як зробити крем своїми руками, та як захистити взуття від бруду, читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Як почистити килим від шерсті тварин? Секрет ефективного засобу

 

обувь

Для приготування крему для взуття в домашніх умовах вам знадобляться:

  • 100 г сала
  • 50 г бджолиного воску
  • 50 г лляної олії

Віск захищає взуття, відштовхує бруд і вологу, сало та олія зволожують та живлять шкіру.

Більше на тему: Як помити холодильник, щоб він вас не отруїв

Рецепт крему:

  1. Розтоплюємо на водяній бані сало.
  2. Подрібнюємо на тертці  бджолиний віск.
  3. Кидаємо віск у гаряче розтоплене сало.
  4. Додаємо лляну олію.
  5. Переливаємо суміш у маленьку баночку. Чекаємо, доки крем охолоне та загусне.

Термін придатності такого крему – близько року. Зберігати у темному місці за кімнатної температури.

Більше цікавих подробиць дивіться в сюжеті!

Video: Як захистити взуття від бруду? Робимо засіб власноруч!

Простий рецепт, як зробити крем для взуття в домашніх умовах, який захистить шкіряне взуття. Як зробити крем для взуття в домашніх умовах, читайте і дивіться в матеріалі

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати