Это блюдо диетическое, готовится быстро и является очень сытным. Даша Трегубова уверяет, что рулетом со шпинатом и сыром можно накормить всю вашу семью. А еще, приготовив такую ​​вкуснятину, вы получите омолаживающий эффект. Вот такие фантастические свойства имеет данное блюдо. Подробный рецепт рулета со шпинатом и сыром – в материале.

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Ингредиенты

Начинка:

Шпинат – 300 г

Пучок мелко нарезанной зелени

Козий сыр – 100 г

Отварное филе индейки – 200 г

Соль по вкусу

Растительное масло для тушения

Сметана – 2 ст. л.

Рулет:

Яйца – 6 шт.

Сметана – 150 г

Масло – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Овсяные хлопья измельченные – 1 ст. л.

Масло для тушения

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Приготовление

Начинка:

На разогретую сковороду добавляем оливковое масло. Шпинат тушим минуту, добавляем порезанное отварное филе, тушим еще минуту, подсаливаем, добавляем сметану, перемешиваем, тушим. К готовой массе добавляем козий сыр.

Рулет:

В яйца добавляем сметану, соль по вкусу, смешиваем миксером. На широкую разогретую сковородку наливаем масло, выливаем яйца, сверху посыпаем овсяными хлопьями. Обжариваем до желто-оранжевого цвета, сверху выкладываем начинку, сворачиваем вдвое или конвертиком либо скручиваем, а затем накрываем крышкой. Доводим до готовности на медленном огне.