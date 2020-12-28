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Рулет зі шпинатом і сиром: рецепт

28.12.2020

Ця страва дієтична, готується швидко і є дуже поживною. Даша Трегубова запевняє, що рулетом зі шпинатом і сиром можна нагодувати всю родину. А ще, приготувавши таку смакоту, ви отримаєте омолоджувальний ефект. Ось такі фантастичні властивості має ця страва. Детальний рецепт рулета зі шпинатом і сиром – в матеріалі.

рулет з начинкою зі шпинату

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Інгредієнти

Начинка:

  • Шпинат – 300 г
  • Пучок дрібно порізаної зелені
  • Козячий сир – 100 г
  • Відварене філе індички – 200 г
  • Сіль за смаком
  • Олія для тушкування
  • Сметана – 2 ст. л.

Рулет:

  • Яйця –  6 шт.
  • Сметана – 150 г
  • Олія – 1 ст. л.
  • Сіль – за смаком
  • Вівсяні пластівці подрібнені – 1 ст. л.
  • Олія для тушкування

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Приготування

Начинка:

  1. На розігріту сковорідку додаємо оливкову олію.
  2. Шпинат тушкуємо хвилину, додаємо порізане відварне філе, тушкуємо ще хвилину, підсолюємо, додаємо сметану, перемішуємо, тушкуємо.
  3. До готової маси додаємо козячий сир.

Рулет:

  1. Додаємо в яйця сметану, сіль за смаком, змішуємо все міксером.
  2. На широку розігріту сковорідку наливаємо олію, виливаємо яйця, зверху посипаємо вівсяними пластівцями.
  3. Обсмажуємо до жовто-оранжевого кольору, зверху викладаємо начинку, згортаємо вдвоє або конвертиком чи скручуємо, а потім накриваємо кришкою.
  4. Доводимо до готовності на повільному вогні.

 

 

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