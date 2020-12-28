Ця страва дієтична, готується швидко і є дуже поживною. Даша Трегубова запевняє, що рулетом зі шпинатом і сиром можна нагодувати всю родину. А ще, приготувавши таку смакоту, ви отримаєте омолоджувальний ефект. Ось такі фантастичні властивості має ця страва. Детальний рецепт рулета зі шпинатом і сиром – в матеріалі.

Більше на тему: Запечений гарбуз із часником: рецепт приготування

Інгредієнти

Начинка:

Шпинат – 300 г

Пучок дрібно порізаної зелені

Козячий сир – 100 г

Відварене філе індички – 200 г

Сіль за смаком

Олія для тушкування

Сметана – 2 ст. л.

Рулет:

Яйця – 6 шт.

Сметана – 150 г

Олія – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Вівсяні пластівці подрібнені – 1 ст. л.

Олія для тушкування

Більше на тему: Пиріжки з броколі, томатами і горіхами: рецепт

Приготування

Начинка:

На розігріту сковорідку додаємо оливкову олію. Шпинат тушкуємо хвилину, додаємо порізане відварне філе, тушкуємо ще хвилину, підсолюємо, додаємо сметану, перемішуємо, тушкуємо. До готової маси додаємо козячий сир.

Рулет:

Додаємо в яйця сметану, сіль за смаком, змішуємо все міксером. На широку розігріту сковорідку наливаємо олію, виливаємо яйця, зверху посипаємо вівсяними пластівцями. Обсмажуємо до жовто-оранжевого кольору, зверху викладаємо начинку, згортаємо вдвоє або конвертиком чи скручуємо, а потім накриваємо кришкою. Доводимо до готовності на повільному вогні.