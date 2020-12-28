Рулет зі шпинатом і сиром: рецепт
28.12.2020
Ця страва дієтична, готується швидко і є дуже поживною. Даша Трегубова запевняє, що рулетом зі шпинатом і сиром можна нагодувати всю родину. А ще, приготувавши таку смакоту, ви отримаєте омолоджувальний ефект. Ось такі фантастичні властивості має ця страва. Детальний рецепт рулета зі шпинатом і сиром – в матеріалі.
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Інгредієнти
Начинка:
- Шпинат – 300 г
- Пучок дрібно порізаної зелені
- Козячий сир – 100 г
- Відварене філе індички – 200 г
- Сіль за смаком
- Олія для тушкування
- Сметана – 2 ст. л.
Рулет:
- Яйця – 6 шт.
- Сметана – 150 г
- Олія – 1 ст. л.
- Сіль – за смаком
- Вівсяні пластівці подрібнені – 1 ст. л.
- Олія для тушкування
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Приготування
Начинка:
- На розігріту сковорідку додаємо оливкову олію.
- Шпинат тушкуємо хвилину, додаємо порізане відварне філе, тушкуємо ще хвилину, підсолюємо, додаємо сметану, перемішуємо, тушкуємо.
- До готової маси додаємо козячий сир.
Рулет:
- Додаємо в яйця сметану, сіль за смаком, змішуємо все міксером.
- На широку розігріту сковорідку наливаємо олію, виливаємо яйця, зверху посипаємо вівсяними пластівцями.
- Обсмажуємо до жовто-оранжевого кольору, зверху викладаємо начинку, згортаємо вдвоє або конвертиком чи скручуємо, а потім накриваємо кришкою.
- Доводимо до готовності на повільному вогні.
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