Финалистка 6 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Катя Пескова рассказала «Все буде добре» очень интересный рецепт. Чем начинить тарталетки, чтобы вкус был непревзойденным? Как приготовить идеальное песочное тесто для блюда? Детальный рецепт домашних тарталеток – в материале.

Тесто песочное

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Сахарная пудра – 95 г

Соль – 3 г

Сливочное масло (холодное) – 150 г

Яйца – 60 г

Приготовление:

Смешать все сухие ингредиенты, добавить масло и вымешать до состояния крошки. Затем добавить яйца и быстро замесить тесто. Раскатать между двумя слоями пергамента и поставить в холодильник. Когда тесто остынет, сформировать тарталетки и снова поставить в холодильник. Выпекать при температуре 160–170 градусов до золотистого цвета. Примерно 20–25 минут.

Мусс на основе моркови

Ингредиенты:

Желатин – 3 г

Сливки 33% – 175 г

Морковь (очень мелко нарезанная) – 85 г

Сахар – 42 г

Корица – 3 г

Белый шоколад – 70 г

Приготовление:

Замочить желатин 1 к 5. Сварить морковное пюре сливки +морковь +сахар+ корица. Варить до мягкости моркови, постоянно помешивая. Всё взбить в блендере. Вылить горячее пюре на желатин и растопленный шоколад. Перемешать. Поставить в холодильник до застывания

Крем

Ингредиенты:

Белок – 100 г

Сахарная пудра – 200 г

Цедра лимона

Приготовление:

Взбить все ингредиенты. Переложить в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 8 мм. Поставить в холодильник до использования.

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Карамелизированная морковь для декора

Морковь нарезать слайсами (экономкой). Закарамелизировать на сковородке со сливочным маслом, сахаром и мёдом.

Желе из морковного сока

Ингредиенты:

Морковный фреш – 100–150 г

Сахар – 30 г

Агар-агар – 2–3 г

Приготовление:

Довести сок до кипения. Добавить агар. Перемешать. Перелить в форму. Оставить до застывания Нарезать кубиками на декор.

Video: Домашние тарталетки: рецепт Чем начинить тарталетки, чтобы вкус был непревзойденным? Как приготовить идеальное песочное тесто для блюда? Детальный рецепт домашних тарталеток – в материале