Хотите впечатлить гостей вкусными блюдами и сэкономить свое время? Тогда попробуйте наш невероятный и очень легкий в приготовлении шотландский кекс! Ваши гости будут поражены, а вы сможете больше времени провести перед зеркалом, а не за плитой. Рецепт кекса от Наталии Фалион читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

миндаль (сушёный) – 70 г.

смородина (свежемороженая) – 300 г

Кумкват или другие цитрусовые цукаты (сушёный) – 75 г

изюм светлый – 125 г

изюм тёмный – 125 г

клюква сушёная – 125 г

масло сливочное – 150 г

мука – 370 г

сахар – 2 ст. л.

яйца куриные – 2 шт.

простокваша – 50 г

Виски (коньяк или креплёное домашнее вино) – 60 мл

имбирь молотый – ½ ч. л.

корица – ½ ч. л.

перец чёрный молотый – ¼ ч. л.

перец душистый молотый – щепотка

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Приготовление:

Чёрную смородину предварительно разморозить, слить образовавшуюся жидкость. Миндаль очистить от кожицы, залив предварительно на 5 минут горячей водой. Подсушить и размолоть 1/3 миндаля мелко, 2/3 покрупнее. Кумкват порезать мелкими кусочками, изюм промыть горячей водой. Смешать в миске миндаль (крупномолотый), изюм двух видов, вяленую клюкву, кумкват. Для песочного теста просеять на доску 300 г муки с щепоткой соли, добавить холодное масло, порезанное кусочками, и порубить ножом в крошку. Добавить 3 ст. ложки ледяной воды и быстро замесить тесто. Скатать тесто в колобок, обернуть пищевой плёнкой и положить в холодильник на 30 минут. Затем тесто тонко раскатать между слоями пищевой плёнки, вырезать пласты необходимых размеров и выложить бока и дно формы для выпечки. Форму предварительно застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Для начинки: смешать 70 г муки, мелкомолотый миндаль, имбирь, корицу, душистый и черный перец, перемешать. Высыпать муку со специями в большую миску, добавить чёрную смородину и, потряхивая миску, перемешать, чтобы мука покрыла все ягоды. Затем добавить сухофрукты и ещё раз перемешать. В чашке взбить вилкой яйца с сахаром и простоквашей (можно взять кефир). Добавить яичную смесь и алкоголь к сухофруктам, хорошо перемешать. Формируем кекс: Выложить начинку в форму и хорошо уплотнить ложкой. Сверху накрыть крышечкой из теста и защипнуть края. Выпекать при температуре 170 градусов 2,5 часа. Если сверху начнёт слишком румяниться, накрыть фольгой. Готовый кекс остудить, завернуть в фольгу и положить в холодильник минимум на 5 – 7 дней.

Video: Шотландский кекс: рецепт новогоднего десерта Рецепт шотландского новогоднего кекса нам рассказала Наталья Фалион. Этот десерт придется кстати на Новый год 2021