Шотландський кекс: рецепт новорічного десерту
25.12.2020
Хочете вразити гостей смачними стравами та зекономити свій час? Тоді спробуйте наш неймовірний і дуже легкий у приготуванні шотландський кекс! Ваші гості будуть вражені, а ви матимете змогу більше часу провести перед дзеркалом, а не за плитою. Рецепт кексу від Наталії Фаліон читайте у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- мигдаль (сушений) – 70 г.
- смородина (свіжоморожена) – 300 г
- Кумкват або інші цитрусові цукати (сушений) – 75 г
- родзинки світлі – 125 г
- родзинки темні – 125 г
- журавлина сушена – 125 г
- масло вершкове – 150 г
- борошно – 370 г
- цукор – 2 ст. л.
- яйця курячі – 2 шт.
- простокваша – 50 г
- Віскі (коньяк або міцне домашнє вино) – 60 мл
- імбир мелений – ½ ч. Л.
- кориця – ½ ч. Л.
- перець чорний мелений – ¼ ч. л.
- перець духмяний мелений – дрібка
Більше на тему: Топ-10 десертів на Новий рік
Приготування:
- Чорну смородину попередньо розморозити, злити рідину. Мигдаль очистити від шкірки, заливши попередньо на 5 хвилин гарячою водою. Підсушити і розмолоти 1/3 мигдалю дрібно, 2/3 побільше. Кумкват порізати дрібними шматочками, родзинки промити гарячою водою. Змішати в мисці мигдаль (крупномелений), родзинки двох видів, в’ялену журавлину, кумкват.
- Для пісочного тіста просіяти на дошку 300 г борошна з дрібкою солі, додати холодне масло, порізане шматочками, і порубати ножем в крихту. Додати 3 ст. ложки крижаної води і швидко замісити тісто. Скачати тісто в колобок, обгорнути харчовою плівкою і покласти в холодильник на 30 хвилин.
- Потім тісто тонко розкачати між шарами харчової плівки, вирізати пласти необхідних розмірів і викласти боки і дно форми для випічки. Форму попередньо застелити папером для випічки і змастити маслом.
- Для начинки: змішати 70 г борошна, дрібномелений мигдаль, імбир, корицю, духмяний і чорний перець, перемішати.
- Висипати борошно зі спеціями у велику миску, додати чорну смородину і, струшуючи миску, перемішати, щоб борошно покрило всі ягоди.
- Потім додати сухофрукти і ще раз перемішати.
- У чашці збити виделкою яйця з цукром і простоквашу (можна взяти кефір). Додати яєчну суміш і алкоголь до сухофруктів, добре перемішати.
- Формуємо кекс: Викласти начинку в форму і добре ущільнити ложкою.
- Зверху накрити кришечкою з тіста і защипнути краї.
- Випікати при температурі 170 градусів 2,5 години. Якщо зверху почне занадто рум’янитися, накрити фольгою. Готовий кекс остудити, загорнути у фольгу і покласти в холодильник мінімум на 5–7 днів.
Video: Шотландський кекс: рецепт новорічного десерту
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=