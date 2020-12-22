Консервированная тыква: рецепт от Евгения Клопотенко
22.12.2020
Цены на консервированные ананасы не позволяют сполна насладиться любимым лакомством? Женя Клопотенко знает, как изменить ситуацию! Законсервируйте овощ по его рецепту, и тыква станет по вкусу, как ананас. Узнайте рецепт консервированной тыквы в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Тыква — 1,5 кг
- Вода — 1,5 л
- Ананасовый нектар — 0,5 л
- Сахар — 6 ст. л.
- Уксус (9 %) — 6 ст. л.
- Цедра апельсина – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Для сиропа: в кастрюлю налить воду, добавить сахар, цедру апельсина. Довести до кипения.
- Тыкву очистить, нарезать кусочками 1,5-2 см.
- Добавить к маринаду ананасовый сок.
- После закипания сиропа добавить всю тыкву и варить примерно 15 мин.
- К готовой тыкве добавить уксус, дать вскипеть и выключить.
- Разложить тыкву в стерилизованные банки и закатать. Дать остыть.
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Video: Консервированная тыква: рецепт от Евгения Клопотенко
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