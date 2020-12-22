Цены на консервированные ананасы не позволяют сполна насладиться любимым лакомством? Женя Клопотенко знает, как изменить ситуацию! Законсервируйте овощ по его рецепту, и тыква станет по вкусу, как ананас. Узнайте рецепт консервированной тыквы в нашем материале!

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Ингредиенты:

Тыква — 1,5 кг

Вода — 1,5 л

Ананасовый нектар — 0,5 л

Сахар — 6 ст. л.

Уксус (9 %) — 6 ст. л.

Цедра апельсина – 1 ст. л.

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Приготовление:

Для сиропа: в кастрюлю налить воду, добавить сахар, цедру апельсина. Довести до кипения. Тыкву очистить, нарезать кусочками 1,5-2 см. Добавить к маринаду ананасовый сок. После закипания сиропа добавить всю тыкву и варить примерно 15 мин. К готовой тыкве добавить уксус, дать вскипеть и выключить. Разложить тыкву в стерилизованные банки и закатать. Дать остыть.

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Video: Консервированная тыква: рецепт от Евгения Клопотенко Консервированная тыква по вкусу, как ананас, готовится очень просто и не требует много усилий. Читайте рецепт консервированной тыквы в нашем материале