Булочки-поповеры от кулинара Татьяны Литвиновой
21.12.2020
Ваш ребенок стесняется брать в школу судочки с едой, а деньги, которые вы даете, тратит на чипсы или конфеты? Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить полезный и сытный перекус, благодаря которому ее сын стал полноценно питаться в школе, – булочки-поповеры. Ими ребенок уж точно захочет похвастаться перед друзьями и с удовольствием их съест.
Ингредиенты для теста:
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Молоко – 1 стакан
- Мука – 1 стакан
- Соль – щепотка
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Ингредиенты для мясной начинки:
- Куриное филе – 100 г
- Грибы – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
Ингредиенты для сладкой начинки:
- Творог – 100 г
- Банан – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – на кончике ножа
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Приготовление:
- Яйца взбить с солью, добавить молоко и масло, затем муку.
- Формочки смазать маслом, присыпать мукой и заполнить тестом наполовину.
- Выпекать при температуре 230 градусов до того момента, пока булочки не поднимутся. Примерно 15 минут. Затем снизить температуру до 160 градусов и выпекать еще 15 минут.
- Для мясной начинки нарезанное куриное филе и грибы обжарить на растительном масле, протушить со сметаной. Для сладкой начинки творог с бананом и сметаной перебить в блендере, добавить ванильный сахар, перемешать.
- Достать булочки из духовки, охладить.
- Сделать в каждой булочке небольшой надрез и начинить.
Можно подавать с чаем или кофе, а также взять с собой в школу либо на работу.
Video: Булочки-поповеры от кулинара Татьяны Литвиновой
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