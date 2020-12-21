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Булочки-поповеры от кулинара Татьяны Литвиновой

21.12.2020

Ваш ребенок стесняется брать в школу судочки с едой, а деньги, которые вы даете, тратит на чипсы или конфеты? Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить полезный и сытный перекус, благодаря которому ее сын стал полноценно питаться в школе, – булочки-поповеры. Ими ребенок уж точно захочет похвастаться перед друзьями и с удовольствием их съест.

Popovers

Ингредиенты для теста:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Мука – 1 стакан
  • Соль – щепотка

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Ингредиенты для мясной начинки:

  • Куриное филе – 100 г
  • Грибы – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.

Ингредиенты для сладкой начинки:

  • Творог – 100 г
  • Банан – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – на кончике ножа

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Приготовление:

  1. Яйца взбить с солью, добавить молоко и масло, затем муку.
  2. Формочки смазать маслом, присыпать мукой и заполнить тестом наполовину.
  3. Выпекать при температуре 230 градусов до того момента, пока булочки не поднимутся. Примерно 15 минут. Затем снизить температуру до 160 градусов и выпекать еще 15 минут.
  4. Для мясной начинки нарезанное куриное филе и грибы обжарить на растительном масле, протушить со сметаной. Для сладкой начинки творог с бананом и сметаной перебить в блендере, добавить ванильный сахар, перемешать.
  5. Достать булочки из духовки, охладить.
  6. Сделать в каждой булочке небольшой надрез и начинить.

Можно подавать с чаем или кофе, а также взять с собой в школу либо на работу.

Video: Булочки-поповеры от кулинара Татьяны Литвиновой

Ваш ребенок стесняется брать в школу судочки с едой, а деньги тратит на чипсы или конфеты? Кулинар Таня Литвинова знает, как приготовить вкусный перекус в школу!

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