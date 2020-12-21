Ваш ребенок стесняется брать в школу судочки с едой, а деньги, которые вы даете, тратит на чипсы или конфеты? Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить полезный и сытный перекус, благодаря которому ее сын стал полноценно питаться в школе, – булочки-поповеры. Ими ребенок уж точно захочет похвастаться перед друзьями и с удовольствием их съест.

Ингредиенты для теста:

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Молоко – 1 стакан

Мука – 1 стакан

Соль – щепотка

Больше по теме: Рыбный суп для ребенка: рецепт с осьминогом из теста

Ингредиенты для мясной начинки:

Куриное филе – 100 г

Грибы – 100 г

Лук – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Ингредиенты для сладкой начинки:

Творог – 100 г

Банан – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Ванильный сахар – на кончике ножа

Больше по теме: Простой рецепт сырников

Приготовление:

Яйца взбить с солью, добавить молоко и масло, затем муку. Формочки смазать маслом, присыпать мукой и заполнить тестом наполовину. Выпекать при температуре 230 градусов до того момента, пока булочки не поднимутся. Примерно 15 минут. Затем снизить температуру до 160 градусов и выпекать еще 15 минут. Для мясной начинки нарезанное куриное филе и грибы обжарить на растительном масле, протушить со сметаной. Для сладкой начинки творог с бананом и сметаной перебить в блендере, добавить ванильный сахар, перемешать. Достать булочки из духовки, охладить. Сделать в каждой булочке небольшой надрез и начинить.

Можно подавать с чаем или кофе, а также взять с собой в школу либо на работу.

Video: Булочки-поповеры от кулинара Татьяны Литвиновой Ваш ребенок стесняется брать в школу судочки с едой, а деньги тратит на чипсы или конфеты? Кулинар Таня Литвинова знает, как приготовить вкусный перекус в школу!