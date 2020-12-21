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Булочки-поповери від кулінара Тетяни Литвинової

21.12.2020

Ваша дитина соромиться брати в школу судочки з їжею, а гроші, які ви даєте, витрачає на чипси або цукерки? Кулінар Таня Литвинова знає, як приготувати корисний і ситний перекус, завдяки якому її син став повноцінно харчуватися в школі – булочки-поповери. Ними ваша дитина точно захоче похвалитися перед друзями і з задоволенням їх з’їсть.

Popovers

Інгредієнти для тіста:

  • Яйця – 2 шт.
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Молоко – 1 склянка
  • Борошно – 1 склянка
  • Сіль – дрібка

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Інгредієнти для м’ясної начинки:

  • Куряче філе – 100 г
  • Гриби – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.

Інгредієнти для солодкої начинки:

  • Сир – 100 г
  • Банан – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Ванільний цукор – на кінчику ножа

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Приготування:

  1. Яйця збити з сіллю, додати молоко і масло, потім додати борошно. Ретельно премішати.
  2. Формочки змастити маслом, присипати борошном і заповнити тістом наполовину.
  3. Випікати при температурі 230 градусів до того моменту, поки булочки не піднімуться. Приблизно 15 хвилин. Потім знизити температуру до 160 градусів і випікати ще 15 хвилин.
  4. Для м’ясної начинки нарізане куряче філе і гриби обсмажити та тушкувати зі сметаною. Для солодкої начинки сир з бананом і сметаною перебити в блендері, додати ванільний цукор, перемішати.
  5. Дістати булочки з духовки, охолодити.
  6. Зробити в кожній булочці невеликий надріз і начинити.

Можна подавати з чаєм або кавою, а також взяти з собою в школу чи на роботу.

Video: Булочки-поповери від кулінара Тетяни Литвинової

Ваша дитина соромиться брати у школу судочки з їжею, а гроші витрачає на чипси та конфети? Кулінар Таня Литвинова знає, як приготувати смачний перекус у школу!

 

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