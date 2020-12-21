Булочки-поповери від кулінара Тетяни Литвинової
21.12.2020
Ваша дитина соромиться брати в школу судочки з їжею, а гроші, які ви даєте, витрачає на чипси або цукерки? Кулінар Таня Литвинова знає, як приготувати корисний і ситний перекус, завдяки якому її син став повноцінно харчуватися в школі – булочки-поповери. Ними ваша дитина точно захоче похвалитися перед друзями і з задоволенням їх з’їсть.
Інгредієнти для тіста:
- Яйця – 2 шт.
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Молоко – 1 склянка
- Борошно – 1 склянка
- Сіль – дрібка
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Інгредієнти для м’ясної начинки:
- Куряче філе – 100 г
- Гриби – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
Інгредієнти для солодкої начинки:
- Сир – 100 г
- Банан – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Ванільний цукор – на кінчику ножа
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Приготування:
- Яйця збити з сіллю, додати молоко і масло, потім додати борошно. Ретельно премішати.
- Формочки змастити маслом, присипати борошном і заповнити тістом наполовину.
- Випікати при температурі 230 градусів до того моменту, поки булочки не піднімуться. Приблизно 15 хвилин. Потім знизити температуру до 160 градусів і випікати ще 15 хвилин.
- Для м’ясної начинки нарізане куряче філе і гриби обсмажити та тушкувати зі сметаною. Для солодкої начинки сир з бананом і сметаною перебити в блендері, додати ванільний цукор, перемішати.
- Дістати булочки з духовки, охолодити.
- Зробити в кожній булочці невеликий надріз і начинити.
Можна подавати з чаєм або кавою, а також взяти з собою в школу чи на роботу.
Video: Булочки-поповери від кулінара Тетяни Литвинової
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