Ваша дитина соромиться брати в школу судочки з їжею, а гроші, які ви даєте, витрачає на чипси або цукерки? Кулінар Таня Литвинова знає, як приготувати корисний і ситний перекус, завдяки якому її син став повноцінно харчуватися в школі – булочки-поповери. Ними ваша дитина точно захоче похвалитися перед друзями і з задоволенням їх з’їсть.

Інгредієнти для тіста:

Яйця – 2 шт.

Вершкове масло – 1 ст. л.

Молоко – 1 склянка

Борошно – 1 склянка

Сіль – дрібка

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Інгредієнти для м’ясної начинки:

Куряче філе – 100 г

Гриби – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Інгредієнти для солодкої начинки:

Сир – 100 г

Банан – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Ванільний цукор – на кінчику ножа

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Приготування:

Яйця збити з сіллю, додати молоко і масло, потім додати борошно. Ретельно премішати. Формочки змастити маслом, присипати борошном і заповнити тістом наполовину. Випікати при температурі 230 градусів до того моменту, поки булочки не піднімуться. Приблизно 15 хвилин. Потім знизити температуру до 160 градусів і випікати ще 15 хвилин. Для м’ясної начинки нарізане куряче філе і гриби обсмажити та тушкувати зі сметаною. Для солодкої начинки сир з бананом і сметаною перебити в блендері, додати ванільний цукор, перемішати. Дістати булочки з духовки, охолодити. Зробити в кожній булочці невеликий надріз і начинити.

Можна подавати з чаєм або кавою, а також взяти з собою в школу чи на роботу.

Video: Булочки-поповери від кулінара Тетяни Литвинової Ваша дитина соромиться брати у школу судочки з їжею, а гроші витрачає на чипси та конфети? Кулінар Таня Литвинова знає, як приготувати смачний перекус у школу!