У вас слоятся и ломаются ногти? Возможно, у вас просто неправильная пилочка!? Мы расскажем вам в нашем материале, как правильно выбрать пилочку, чтобы вмиг преобразить маникюр.

Для разных типов ногтей и разных манипуляций нужны разные пилочки. В противном случае вы получите неопрятный маникюр, расслоившиеся ногти и как итог – испорченное настроение.

Есть элементарный тест на определение толщины ногтя. Надавите подушечкой пальца на кончик одного из ногтей. Если ноготь легко поддается давлению, без усилий прогибается под пальцем, и при этом вы не чувствуете никаких болезненных ощущений – у вас тонкий ноготь. Если же определенное сопротивление есть, и болезненные ощущения присутствуют – у вас ноготь средней толщины. Ну и, соответственно, толстые ногти согнуть практически невозможно. При малейшей попытке надавить на ногтевую пластину вы чувствуете неприятные ощущения и боль.

Ногтям средней толщины подходят все. Также в дополнение к этому тесту можно поднять руку на свет и посмотреть на прозрачность ногтя (в случае если не нанесен лак). Тонкие ногти будут очень светлыми (почти прозрачными), а толстые – темными (немного мутными), ведь они имеют плотную структуру.

Для толстых ногтей не подходит стеклянная пилочка, ведь ее абразив слишком деликатный. Идеальным вариантом будет металлическая пилочка, которая легко справляется с плотной структурой ногтей. Как правило, она классической формы с пластмассовой рукояткой. Очень часто можно услышать, что на таких пилочках присутствует алмазное напыление, что способствует более деликатной опилке ногтя. Такое напыление действительно существует, но стоимость такой пилочки будет от 100 гривен и выше. На более дешевом варианте (25–40 грн) напыление из кремния или алюминия. Результат той и другой – не отличается. Плюс такой пилки в том, что она идеально подходит для опиливания ногтей на ногах, которые более грубые.

Для тонких и хрупких ногтей подходят только стеклянные пилочки! Любые другие будут их повреждать, расслаивать и давать мелкие трещинки. Преимущество стеклянной пилочки в том, что она деликатно обрабатывает поверхность ногтей за счет сверхмелких стеклянных частиц абразива. После такой пилочки край вашего ногтя будет как будто «запечатан», то есть никаких острых сторон и шероховатостей. В среднем цена качественной стеклянной пилки – около 35–50 грн. Если же вы увидели стеклянную пилочку за 10, 15 или 20 грн, то это не стекло, а полимер. Это такой специфический вид пластмассы, который является абсолютной копией стекла и широко используется в оптике. Для подпилки ногтей полимерная – не лучший вариант. На такие пилочки не наносят напыление.

Пилочка с наждачной крошкой. Это двусторонняя пилочка на бумажной или пластиковой основе. Такие пилочки сейчас очень распространены среди молодежи благодаря своим пестрым окрасам и оригинальным формам. Они очень доступны по цене – от 7 до 18 грн. Более того – именно такой вид пилочек идеально подходит для подпиливания наращенных ногтей и шеллака. При покупке пилочки с наждачной крошкой всегда обращайте внимание на цифры, которые должны быть написаны на одной из сторон. Это гриты (количество частиц абразива на единицу площади) – степень абразивности. Наносят показатель грит в основном только на пилочки такого типа, потому что именно они имеют огромный спектр абразивности – от очень грубой, до деликатно-шлифовочной. Здесь стоит запомнить простое правило: чем меньше цифра грит на пилочке, тем она жестче и грубее.

От 100 до 180 грит – это жесткие пилки, которые подходят для обработки искусственных ногтей. Но если вы не собираетесь самостоятельно спиливать гель со всей поверхности ногтя, а хотите лишь немного подкорректировать края и длину ногтя, выбирайте как можно большую цифру в этом диапазоне – где-то 160–180 грит.

От 180 до 240 грит – эти пилки менее жесткие, ими можно подпиливать шеллак или ногти на ногах, имеющие более крепкую структуру, чем на руках.

От 500 до 1000 грит – пилочки, которые служат только для полировки натуральной ногтевой пластины. Подпиливать ими нельзя.

Для нормальных ногтей, требующих шлифовки, идеально подойдет баф. Это четырехсторонние пилочки, предназначенные для подпиливания, шлифовки, полировки и выравнивания ногтя в четыре этапа. Бафы бывают из замши, на основе полиэтиленовой пены и на тканевой основе. Первые два вида часто применяют в салонах красоты и на выставках по нейл-дизайну. Что касается бафов на тканевой основе, ими удобно пользоваться в домашних условиях. Они приемлемы по цене – от 10 до 25 грн.

Правила использования бафа предельно просты: каждая сторона имеет свой номер от 1 до 4. Соответственно, процедуру опиливания стоит проводить, начиная с подпиливания краев стороной № 1. Затем шлифовку всей поверхности ногтевой пластины – стороной № 2. Третьей стороной нужно выровнять бугристую поверхность. А четвертой – отполировать ноготь до блеска.

Баф – действительно очень удобный и простой способ преобразить ногти. Однако стоит помнить, что бафы нельзя мочить и держать в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната). Основание бафов – зачастую поролон, в котором при повышенной влажности заводятся бактерии. Это может спровоцировать появление грибка на вашем ногте. Плюс если вы намочите баф, он просто-напросто деформируется и испортится.

Правила опиливания ногтей

Помните, что перед опиливанием ногтей необходимо тщательно высушить руки. Влажная ногтевая пластина более уязвима к внешним воздействиям, могут появиться микротрещины, которые приведут к расслоению ногтей.

Подпиливать ноготь можно лишь в одну сторону. Либо вправо, либо влево. А не так, как привыкли многие: пилящими движениями из стороны в сторону, как будто перед вами дерево. Такое подпиливание разрушает ногтевую пластину. Ткани ногтя начинают крошиться и дают микротрещины, что в последствии ведет к расслаиванию и обламыванию ногтя.

Начинайте подпиливать ноготь вдоль боковых линий для того, чтобы визуально его выровнять.

Затем переходите к опиливанию кончику ногтя. Вне зависимости от того, какую форму вы придаете кончику (овальную, квадратную или заостренную), используйте движения в одном направлении.

Если вы хотите обработать всю поверхность ногтевой пластины шлифовочной пилочкой (она есть у бафов и некоторых пилок с наждачной крошкой), держите ее таким образом, чтобы она покрывала максимальную площадь ногтя. Это даст возможность делать меньше движений пилочкой и сэкономит время. Держать пилочку нужно под углом не меньше 45 градусов к пальцу, чтобы не травмировать кожу. Ведь ранки вокруг ногтя – это не только некрасиво, но и грозит занесением инфекции под кутикулу. Не стоит сильно давить на полировочную пилку, иначе ногтевая пластина будет слишком истончаться.

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