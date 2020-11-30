У вас шаруються і ламаються нігті? Можливо, у вас просто неправильна пилка? Ми розповімо в нашому матеріалі, як правильно обрати пилочку, щоб вмить покращити манікюр.

У вас розшаровуються нігті? Можливо, у вас просто неправильна пилочка!? Ми розповімо вам у нашому матеріалі, як правильно обрати пилочку, аби оновити манікюр.

Для різних типів нігтів та різних маніпуляцій потрібні різні пилочки. Інакше ви отримаєте неохайний манікюр, розшарування нігтів та як результат – зіпсований настрій.

Існує елементарний тест на визначення товщини нігтя. Натисніть подушечкою пальця на кінчик одного з нігтів. Якщо він легко піддається тиску, без зусиль прогинається під пальцем і при цьому ви не відчуваєте біль – у вас тонкий ніготь. Якщо все ж є больовий супротив – у вас ніготь середньої товщини. Ну і, відповідно, товсті нігті зігнути практично неможливо. При найменшій спробі натиснути на нігтьову пластину у вас буде неприємне відчуття та біль.

Нігтям середньої товщини підходять усі. Так само на додаток до цього тесту можна підняти руку на світло та поглянути на прозорість нігтя (у разі якщо не нанесений лак). Тонкі нігті будуть дуже світлими (майже прозорими), а товсті – темними (трохи мутнуватими), оскільки вони мають щільну структуру.

Для товстих нігтів не підходить скляна пилочка, оскільки її абразив надто делікатний. Ідеальним варіантом буде металева пилочка, яка легко справляється зі щільною структурою нігтя. Як правило, вона має класичну форму з пластмасовою рукояткою. Дуже часто можна почути, що на таких пилочках є діамантове напилення, що сприяє делікатнішому опилюванню нігтя.

Таке напилення дійсно існує, проте вартість такої пилочки буде від 100 гривень и вище. Дешевший варіант (25–40 гривень) – напилення з кремнію та алюмінію. Результат ані першого, ані другого не відрізняється. Плюс такої пилки в тому, що вона ідеально підходить для опилювання згрубілих нігтів на ногах.

Для тонких і делікатних нігтів підходять лише скляні пилочки! Будь-які інші будуть лише їх пошкоджувати, розшаровувати та давати маленькі тріщини. Перевагою скляних пилочок є те, що вони делікатно оброблюять нігтьову поверхню за рахунок надто дрібних скляних частин абразиву. Після такої пилочки край нігтя буде наче запечатаний, тобто жодних гострих сторін чи шорсткості.

В середньому ціна якісної скляної пилки – близько 35–50 гривень. Якщо ж ви побачили скляну пилку за 10, 15 або 20 грн, то це не скло, а полімер. Це такий специфічний вид пластмаси, який є абсолютною копією скла і широко використовується в оптиці. Для підпилювання нігтів полімерна – не найкращий варіант. На такі пилки не наносять напилення.

Пилка з наждачною крихтою. Це двостороння пилка на паперовій або пластиковій основі. Такі пилки зараз дуже поширені серед молоді завдяки своїм строкатим забарвленням і оригінальним формам. Вони дуже доступні за ціною – від 7 до 18 грн. Більше того, саме такий вид пилок ідеально підходить для підпилювання нарощених нігтів і шелаку. При купівлі пилки з наждачною крихтою завжди звертайте увагу на цифри, які мають бути написані на одній із сторін. Це грити (кількість часток абразиву на одиницю площі) – міра абразивності. Наносять показник грит в основному тільки на пилки такого типу, оскільки саме вони мають величезний спектр абразивності – від дуже грубої до делікатно-шліфувальної. Тут варто запам’ятати просте правило: чим менша цифра грит на пилці, тим вона жорсткіша і грубіша.

Від 100 до 180 грит – це жорсткі пилки, які підходять для обробки штучних нігтів. Але якщо ви не збираєтеся самостійно спилювати гель з усієї поверхні нігтя, а хочете лише трохи підкоригувати краї та довжину нігтя, вибирайте якомога більшу цифру в цьому діапазоні – десь 160–180 грит.

Від 180 до 240 грит – ці пилки менш жорсткі, ними можна підпилювати шелак або нігті на ногах, що мають міцнішу структуру, ніж на руках.

Від 500 до 1000 грит – пилки, які служать тільки для поліровки натуральної нігтьової пластини. Підпилювати ними не можна.

Для нормальних нігтів, що потребують шліфування, ідеально підійде баф. Це чотиристороння пилка, призначена для підпилювання, шліфування, полірування і вирівнювання нігтя в чотири етапи. Бафи бувають із замші, на основі поліетиленової піни і на тканинній основі. Перші два види часто застосовують в салонах краси і на виставках з нейл-дизайну. Щодо бафів на тканинній основі, ними зручно користуватися в домашніх умовах. Вони прийнятні за ціною – від 10 до 25 грн.

Правила використання бафа дуже прості: кожна сторона має свій номер від 1 до 4. Відповідно, процедуру обпилювання варто проводити, починаючи з підпилювання країв стороною № 1. Потім шліфовку усієї поверхні нігтьової пластини – стороною № 2. Третьою стороною треба вирівняти горбисту поверхню. А четвертою – відполірувати ніготь до блиску.

Баф – дійсно дуже зручний і простий спосіб змінити нігті. Проте варто пам’ятати, що бафи не можна мочити і тримати в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванна кімната). Основа бафів – частенько поролон, в якому за підвищеної вологості заводяться бактерії. Це може спровокувати появу грибка на вашому нігті. Плюс якщо ви намочите баф, він просто деформується і зіпсується.

Правила обпилювання нігтів

Пам’ятайте, що перед обпилюванням нігтів необхідно ретельно висушити руки. Волога нігтьова пластина вразливіша до зовнішніх дій, можуть з’явитися мікротріщини, які призведуть до розшарування нігтів. Підпилювати ніготь можна лише в один бік. Або праворуч, або ліворуч. А не так, як багато хто звик: пиляючими рухами з одного боку в інший, наче перед вам дерево. Таке підпилювання руйнує нігтьову пластину. Тканини нігтя починають кришитися і дають мікротріщини, що надалі веде до розшаровування й обламування нігтя.

Починайте підпилювати ніготь уздовж бічних ліній для того, аби візуально його вирівняти. Потім переходьте до обпилювання кінчика нігтя. Незалежно від того, якої форми ви надаєте кінчику (овальну, квадратну чи загострену), використовуйте рухи в одному напрямку. Якщо ви хочете обробити всю поверхню нігтьової пластини шліфувальною пилкою (вона є в бафів і деяких пилок з наждачною крихтою), тримайте її так, щоб вона покривала максимальну площу нігтя. Це дасть можливість робити менше рухів пилкою і заощадить час. Тримати пилку треба під кутом не менше 45 градусів до пальця, щоб не травмувати шкіру. Адже ранки навколо нігтя – це не лише негарно, а й загроза занесенню інфекції під кутикулу. Не варто сильно тиснути на полірувальну пилку, інакше нігтьова пластина може потоншати.

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