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Омолаживающая тканевая маска от Ольги Метельской

26.11.2020

Хотите остановить старение? Ольга Метельская рассказала, как можно легко обмануть возраст и гарантированно избавиться от морщин! Омолаживающая тканевая маска по личному  рецепту косметолога поможет вам справиться с признаками старения кожи лица. Как сделать омолаживающую тканевую маску в домашних условиях читайте в нашем материале.

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Средство, которое научила готовить Ольга Метельская, используют для омоложения в лучших салонах мира, а курс стоит больше ста долларов. Это уникальная омолаживающая тканевая маска с моментальным эффектом, которая обойдется вам всего лишь в 15 гривен за курс из 3 процедур! После нее ваши морщины начнут исчезать буквально на глазах.

Нам понадобятся:

  • Цветы бузины – 1 ч. л.
  • Сухие лепестки роз – 1 ч. л.
  • Кипяток – 100 мл
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Витамин Е (масляный) – 2 капли

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Лепестки розы способствуют быстрому восстановлению свежести, упругости и молодости кожи.

Цветы бузины отличное средство для ее регенерации. Но для этих цветов есть медицинские противопоказания к применению – беременность и лактация, потому что соцветия бузины имеют сложный химический состав, к которому организм ребенка не готов.

Желатин – это белок, отвечающий за упругость и эластичность нашей кожи. В частности желатин обладает смягчающим действием и легким отбеливающим эффектом. Его регулярное применение в уходе за кожей помогает разгладить морщинки, сделать менее заметными возрастные пигментные пятна, а также заметно подтянуть расплывшийся овал лица.

Витамин Е также поможет остановить старение кожи и разгладить морщины.

Такая маска не содержит консервантов, компоненты фактически остаются «живыми», что позволяет достичь максимального эффекта. Также при нанесении маски создается тепловой эффект, что значительно улучшает усвоение полезных элементов.

Приготовление:

  1. Сначала делаем горячий настой цветов. Заливаем кипятком цветы бузины и сухие лепестки роз.
  2. Настаиваем 25-30 минут и процеживаем.
  3. Далее желатин смешиваем с двумя столовыми ложками горячего настоя цветов.  К этой смеси нужно добавить мед, но если у вас на него аллергия, то можете заменить его одной ложкой сока алое.
  4. К получившемуся раствору добавляем две капли масляного витамина Е.
  5. После этого подогреваем маску на паровой бане до 37-38 градусов.

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Применение:

  1. Перед нанесением маски  обязательно умойтесь.
  2. Маску нужно накладывать с помощью ткани. Возьмите бинт, марлю или отрезок ткани, но обязательно натуральной и неокрашенной. К примеру, хлопок или лен.
  3. Разрежьте ее на восемь кусочков (5 см в ширину и 10 см в длину).
  4. Кусочки ткани нужно накладывать от центра лица к краям. Центральная точка – нос. От него мы накладываем лоскуток ко лбу. Два лоскутка к вискам. От крыльев носа две полоски накладываем вдоль щек к ушкам и скулам. При этом разглаживаем кожу по направлению от центра к периферии. Такая последовательность накладывания будет максимально удобной, а направления от центра лица к краям позволяет максимально эффективно разгладить морщины. Также очень важно, чтобы маска вплотную прилегала к коже. Если возникнут нежелательные пузырьки, то действие маски значительно уменьшится, потому что исчезнет нужный тепловой эффект.
  5. Держим маску 25-30 минут и снимаем. Для того чтобы снять тканевую маску, нужно ее размочить. Такими же движениями, как накладывали – от центра к периферии лица – теплой водичкой размачиваем ткань. Когда маска достаточно намокла, легко поддается движению и хорошо отклеивается (уже не прилипает к коже), начинаем легонько ее смывать.

Достаточно делать курс из 5-6 процедур с повторением через 2-3 месяца, и эффект омоложения гарантирован!

Video: Омолаживающая тканевая маска от Ольги Метельской

Омолаживающая тканевая маска по рецепту Ольги Метельской поможет вам справиться с признаками старения кожи лица. Как сделать омолаживающую тканевую маску в домашних условиях, читайте в материале

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