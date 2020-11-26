Хочете зупинити старіння? Ольга Метельська розповіла, як можна легко обдурити вік та гарантовано позбутися від зморшок! Омолоджувальна тканинна маска за особистим рецептом косметолога допоможе вам впоратися з ознаками старіння шкіри обличчя. Як зробити омолоджувальну тканинну маску в домашніх умовах читайте в нашому матеріалі.

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Засіб, котрий навчила готувати Ольга Метельська, використовують для омолодження в кращих салонах світу, а курс коштує понад сто доларів. Це унікальна омолоджувальна тканинна маска з моментальним ефектом, котра обійдеться вам всього лише в 15 гривень за курс з 3 процедур! Після неї ваші зморшки почнуть зникати буквально на очах.

Нам знадобляться:

Квіти бузини – 1 ч. л .

– 1 ч. л Сухі пелюстки троянд – 1 ч . л.

– л. Окріп – 100 мл

Желатин – 1 ст . л .

– ст . Мед – 1 ч. л .

– 1 ч. . Вітамін Е ( олійний ) – 2 краплі

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Пелюстки троянди сприяють швидкому відновленню свіжості, пружності та молодості шкіри.

Квіти бузини чудовий засіб для її регенерації. Але для цих квітів є медичні протипоказання до застосування – вагітність і лактація, оскільки суцвіття бузини мають складний хімічний склад, до якого організм дитини не готовий.

Желатин – це білок, що відповідає за пружність і еластичність нашої шкіри. Зокрема желатин має пом’якшувальну дію та легкий відбілювальний ефект. Його регулярне застосування в догляді за шкірою допомагає розгладити зморшки, зробити менш помітними вікові пігментні плями, а також привести в тонус овал обличчя.

Вітамін Е також допоможе зупинити старіння шкіри й розгладити зморшки.

Така маска не містить консервантів, компоненти фактично залишаються «живими», що дозволяє досягти максимального ефекту. Також при нанесенні маски створюється парниковий ефект, що значно покращує засвоєння корисних речовин.

Приготування:

Спочатку робимо гарячий настій квітів . Заливаємо окропом квіти бузини та сухі пелюстки троянд . Настоюємо 25-30 хвилин та проціджуємо . Далі желатин змішуємо з двома столовими ложками гарячого настою квітів . До цієї суміші потрібно додати мед , але якщо у вас на нього алергія , то можете замінити однією ложкою соку алое . До отриманого розчину додаємо дві краплі олійного вітаміну Е. Після цього підігріваємо маску на паровій бані до 37-38 градусів.

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Застосування:

Перед нанесенням маски обов’язково умийтеся . Маску потрібно накладати за допомогою тканини . Візьміть бинт , марлю або відрізок тканини , але обов’язково натуральної та нефарбованої . Наприклад , бавовна або льон . Розріжте її на вісім шматочків ( 5 см в ширину та 10 см в довжину ). Шматочки тканини потрібно накладати від центру обличчя до країв. Центральна точка – ніс. Від нього ми накладаємо клаптик до чола. Два клаптики до скронь. Від крил носа дві смужки накладаємо вздовж щік до вушок і вилиць. При цьому розгладжуємо шкіру в напрямку від центру до периферії. Така послідовність накладання буде максимально зручною, а напрямки від центру особи до обличчя дозволяє максимально ефективно розгладити зморшки. Також дуже важливо, щоб маска впритул прилягала до шкіри. Якщо виникнуть небажані бульбашки, то дія маски значно зменшиться, адже зникне потрібний тепловий ефект. Тримаємо маску 25-30 хвилин та знімаємо . Для того щоб зняти тканинну маску, потрібно її розмочити . Такими ж рухами , як накладали – від центру до периферії обличчя – теплою водичкою розмочуємо тканину . Коли маска досить намокла , легко піддається руху та добре відклеюється ( вже не прилипає до шкіри ), починаємо легенько її змивати .

Достатньо робити курс з 5-6 процедур з повторенням через 2-3 місяці, й ефект омолодження гарантовано!

Video: Омолоджувальна тканинна маска від Ольги Метельської Омолоджувальна тканинна маска за рецептом Ольги Метельської допоможе вам впоратися з ознаками старіння шкіри обличчя. Як зробити омолоджувальну тканинну маску в домашніх умовах, читайте в матеріалі