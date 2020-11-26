Флорист Анна Репик разобрала типичные ошибки при выращивании алоэ вера и рассказала, как правильно ухаживать за цветком, чтобы он рос красивым и здоровым.

Больше по теме: Секреты ухода за орхидеями от цветовода Нелли Мурашкиной

Алоэ – очень неприхотливые растения. Но чтобы цветок рос большим и мясистым – ему нужен особый уход.

Если за алоэ правильно ухаживать, то оно даже может зацвести у вас на подоконнике.

Для начала разберёмся, чем отличаются два самых известных вида алоэ. В отличие от популярного в наших домах древовидного алоэ, которое растет в высоту, как дерево, алоэ вера растёт кустом.

Листья столетника (как ещё называются древовидное алоэ) более гладкие, в то время как листья алоэ вера имеют с нижней стороны небольшие пупырышки. Кроме того, новые листья алоэ вера устремляются вверх, в то время как листья алоэ древовидного больше направлены в стороны и имеют свойство загибаться вниз. Ну и по цвету, если присмотреться, они немного отличаются. Древовидный алоэ часто имеет серый дымчатый оттенок.

Черенок алоэ вера почти не отличается от черенка алоэ древовидного, потому лучше его брать у знакомых, когда вы видите, от какого растения его отщипнули. Точно так же можно вырастить новое растение из листка. Но тут кроется первая же ошибка начинающих цветоводов.

Ошибка 1: держать черенок в банке с водой

С алоэ вера нельзя поступать так, как вы привыкли с остальными черенками. Его не нужно ставить в банку с водой.

Из-за того, что алоэ относится к суккулентам и содержит очень много влаги в своих листьях, при размножении черенок, который вы отделили от ствола, не нужно помещать в банку с водой. А наоборот, необходимо спрятать в темное место на 5 дней на подсушивание. Так же поступают и с листьями алоэ, если вы хотите вырастить цветок из листка. А вот если вы хотите размножить алоэ методом деления самого корня, то его можно сразу сажать в грунт.

Ошибка 2: использовать универсальный грунт

Если вы хотите, чтобы цветок у вас прижился, используйте специальный грунт для суккулентов. Нельзя использовать землю с большим количеством глины, а также чернозём с большим количеством перегноя. Алоэ в дикой природе растёт в засушливых местах с сухим рыхлым грунтом. Перед тем, как вырастить алоэ в домашних условиях, нужно воссоздать такую почву.

Нужно взять обычную землю, с вашей клумбы под окном или с огорода, или тот же универсальный грунт, что вы использовали, и смешать его с песком. В пропорции примерно 3 части грунта на 2 части песка или 60 на 40%. Земли больше. Перемешайте, а не выкладывайте слоями в горшок!

На дно горшка, в котором вы собираетесь выращивать алоэ, обязательно нужно постелить дренаж. Примерно на 3-4 см толщиной мы высыпаем слой камешков для дренажа. Их можно приобрести в специальных цветочных магазинах. В качестве дренажа можно использовать пенопласт, кору или скорлупу от грецких орехов. Но также с этим же заданием отлично справится кирпич. Можно на ближайшей стройке попросить половинку кирпича и растолочь его на небольшие кусочки. Затем этими кусками кирпича выложить дно горшка для алоэ. Кирпич лучше толочь в пакете, чтобы не напылить и не намусорить.

Больше по теме: Как из одной орхидеи вырастить 100? Советы цветовода

Куски должны быть не слишком маленькими, чтоб не вылетать в дырку в дне горшка. Но в то же время и не слишком большими, чтоб не занимать много места. Кирпич по своему составу очень похож на керамзит, это та же обожжённая глина. Он хорошо впитывает влагу и поможет удерживать оптимальную для алоэ влажность грунта в горшке.

В качестве дренажа для вазонов можно использовать и старые глиняные горшки, например, если они разбились.

Теперь можно сажать наш черенок. Не глубоко, примерно на 3-4 см.

Ошибка 3: неправильный полив

Если листья алоэ бледнеют или на них появляются коричневые пятна – это сигнал об избытке влаги. Коричневые пятна на листьях растений говорят о том, что, вероятно, много воды, и из-за этого может подгнивать корневая система. С апреля по октябрь алоэ нужно поливать один раз в неделю. А с октября и до марта алоэ поливают еще реже: один раз в месяц. Воды за один раз нужно лить не больше половины стакана. Максимум стакан – если растение большое. Очень важно поливать это растение отстоявшейся водой

Но если вы опасаетесь, что вашему растению не хватает влаги – обратите внимание на его листья. Если алоэ засыхает, у него скручиваются листья, они пустеют и меняют цвет: появляется жёлтый оттенок.

Советы по уходу

Для алоэ важен свежий воздух. Поэтому, начиная с мая и до сентября, вы можете держать его на балконе или выносить во двор, если вы живёте в частном доме. Постарайтесь держать алоэ на солнечной стороне. Много света будет растению на пользу.

Следите, чтобы температура в комнате, где растет алоэ вера, не опускалась ниже 15 градусов.

Когда поливаете растение, следите, чтоб вода не попадала на листья, поливайте только грунт. Если есть необходимость помыть алоэ от пыли – используйте для этого влажную тряпку или смоченные в воде ватные диски.

Больше по теме: Выращиваем кофейное дерево для счастья и благополучия!

Не стоит применять к алоэ универсальные удобрения. Вы можете купить специальные удобрения для суккулентов. Но в то же время, очень хорошо влияет на это растение подкормка, которую вы легко можете сделать у себя на кухне. Хорошо поливать алоэ, а также другие растения водой, в которой вы промывали или замачивали крупы перед готовкой. Например, гречку и рис. Такая вода содержит в себе частички и шелуху от круп, что хорошо влияет на рост растения.

Благодаря нашим советам, как правильно вырастить алоэ дома, вы получите не просто растение, а кладезь полезных веществ и прекрасный ингредиент для домашней косметики!

Video: Как вырастить алоэ: секреты от флориста Флорист Анна Репик рассказала, как вырастить алоэ в домашних условиях. Читайте в материале