Флорист Анна Репік розібрала типові помилки під час вирощування алое вера й розповіла, як правильно доглядати за квіткою, щоб вона росла гарною та здоровою.

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Алое – дуже невибагливі рослини. Але щоб квітка росла великою і м’ясистою – їй потрібен особливий догляд.

Якщо за алое правильно доглядати, то воно може зацвісти у вас на підвіконні.

Для початку розберемося, чим відрізняються два найвідоміших види алое. На відміну від популярного в наших оселях деревовидного алое, що росте у висоту, як дерево, алое вера росте кущем.

Листя столітника (як ще називають деревоподібне алое) більш гладкі, в той час як листя алое вера має з нижньої сторони невеликі пухирці. Крім того, нове листя алое вера спрямовується вгору, в той час як листя алое деревовидного більше спрямовані в сторони і мають властивість загинатися вниз. Ну і за кольором, якщо придивитися, вони трохи відрізняються. Деревовидне алое часто має сірий димчастий відтінок.

Черенок алое вера майже не відрізняється від живця алое деревовидного, тому краще його брати у знайомих, коли ви бачите, від якої рослини його відщипнули. Так само можна виростити нову рослину з листка. Але тут криється перша ж помилка квітникарів-початківців.

Помилка 1: тримати черенок в банці з водою

З алое вера не можна чинити так, як ви звикли з іншими живцями. Його не потрібно ставити в банку з водою.

Через те, що алое відноситься до сукулентів і містить дуже багато вологи в своєму листі, при розмноженні живець, який ви відокремили від стовбура, не потрібно поміщати в банку з водою. А навпаки, необхідно заховати в темне місце на 5 днів для підсушування. Так само чинять і з листям алое, якщо ви хочете виростити квітку з листка. А ось якщо ви хочете розмножити алое шляхом розподілу самого кореня, то його можна відразу садити в ґрунт.

Помилка 2: використовувати універсальний ґрунт

Якщо ви хочете, щоб квітка у вас прижилася, використовуйте спеціальний ґрунт для сукулентів. Не можна використовувати землю з великою кількістю глини, а також чорнозем з великою кількістю перегною. Алое в дикій природі росте в посушливих місцях з сухим пухким грунтом. Перед тим, як виростити алое в домашніх умовах, варто відтворити таку землю.

Потрібно взяти звичайну землю, з вашої клумби під вікном або з городу, або той самий універсальний ґрунт, що ви використовували, й змішати його з піском. У пропорції приблизно 3 частини ґрунту на 2 частини піску або 60 на 40%. Землі має бути більше. Перемішайте, а не викладайте шарами в горщик!

На дно горщика, в якому ви збираєтеся вирощувати алое, обов’язково потрібно постелити дренаж. Приблизно на 3-4 см завтовшки ми висипаємо шар камінчиків для дренажу. Їх можна придбати в спеціальних квіткових магазинах. Як дренаж можна використовувати пінопласт, кору або шкаралупу від волоських горіхів. Але також з цим завданням відмінно впорається цегла. Можна на найближчому будівництві попросити половинку цегли й потовкти її на невеликі шматочки. Потім цими шматками цегли викласти дно горщика для алое. Цеглу краще товкти в пакеті, щоб не напилити й не насмітити.

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Шматки повинні бути не надто маленькими, щоб не вилітати в дірку в дні горщика. Але в той же час і не дуже великими, щоб не займати багато місця. Цегла за своїм складом дуже схожа на керамзит, це така обпалена глина. Вона добре вбирає вологу та допоможе утримувати оптимальну для алое вологість грунту в горщику.

Як дренаж для вазонів можна використовувати і старі глиняні горщики, якщо вони розбилися.

Тепер можна садити наш черенок. Не глибоко, приблизно на 3-4 см.

Помилка 3: неправильний полив

Якщо листя алое бліднуть або на них з’являються коричневі плями – це сигнал про надлишок вологи. Коричневі плями на листі рослин говорять про те, що, ймовірно, забагато води, і через це може підгнивати коренева система. З квітня по жовтень алое потрібно поливати один раз в тиждень. А з жовтня до березня алое поливають ще рідше: один раз на місяць. Води за один раз потрібно лити максимум половини склянки. Максимум склянка – якщо рослина велика. Дуже важливо поливати цю рослину відстояною водою.

Але якщо ви побоюєтеся, що вашій рослині не вистачає вологи – зверніть увагу на її листя. Якщо алое засихає, у нього скручується листя, воно порожніє та змінюють колір: з’являється жовтий відтінок.

Поради з догляду

Для алое важливе свіже повітря. Тому, починаючи з травня й до вересня, ви можете тримати його на балконі або виносити на подвір’я, якщо живете в приватному будинку. Постарайтеся ставити алое на сонячній стороні. Багато світла буде рослині на користь.

Слідкуйте, щоб температура в кімнаті, де росте алое вера, не опускалася нижче 15 градусів.

Коли поливаєте рослину, стежте, щоб вода не потрапляла на листя, поливайте тільки ґрунт. Якщо є необхідність помити алое від пилу – використовуйте для цього вологу ганчірку або змочені у воді ватні диски.

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Не варто застосовувати до алое універсальні добрива. Ви можете купити спеціальні добрива для сукулентів. Але в той самий час, дуже добре впливає на цю рослину підгкормка, яку ви легко можете зробити у себе на кухні. Добре поливати алое, а також інші рослини водою, в якій ви промивали або замочували крупи перед приготуванням. Наприклад, гречку та рис. Така вода містить в собі часточки і лушпиння від круп, що добре впливає на ріст рослини.

Завдяки нашим порадам, як правильно виростити алое вдома, ви отримаєте не просто рослину, а джерело корисних речовин і чудовиий інгредієнт для домашньої косметики!

Video: Як виростити алое: секрети від флориста Флорист Ганна Репік розповіла, як виростити алое вера в домашніх умовах. Читайте в матеріалі