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Чем заменить трюфельную пасту? Рецепт из обычных овощей

26.11.2020

Можно ли заменить трюфельную пасту? Оказывается, да! Олег Ковальчук и Саша Швец нашли выход из ситуации и приготовили трюфельную пасту из обычных овощей. Подробности эксперимента, а также рецепт пасты в материале.

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Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 800 гр
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Шампиньоны – 300 г
  • Белый сушеный гриб – 1 шт.
  • Сливки 30% – 100 мл
  • Белое вино – 100 мл
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

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Приготовление:

  1. Капусту нашинковать.
  2. Лук репчатый обжарить вместе с нашинкованной капустой.
  3. Добавить белое вино.
  4. Добавить воду, притушить до полуготовности.
  5. Залить сливками, довести до кипения. Закрыть крышку.
  6. Обжарить грибы, добавить соль, перец.
  7. Капусту процедить через сито. Оставить на 30 минут, дать настояться.
  8. Все ингредиенты  перебить в блендере до состояния комочков, не в пюре.
  9. Сушеный гриб перетереть в ступке.
  10. Добавить в основную массу.

Video: Чем заменить трюфельную пасту? Рецепт из обычных овощей

Чем заменить трюфельную пасту? Олег Ковальчук и Саша Швец нашли выход из ситуации и приготовили трюфельную пасту из обычных овощей. Подробности в материале

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