Чем заменить трюфельную пасту? Рецепт из обычных овощей
26.11.2020
Можно ли заменить трюфельную пасту? Оказывается, да! Олег Ковальчук и Саша Швец нашли выход из ситуации и приготовили трюфельную пасту из обычных овощей. Подробности эксперимента, а также рецепт пасты в материале.
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Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 800 гр
- Репчатый лук – 1 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Белый сушеный гриб – 1 шт.
- Сливки 30% – 100 мл
- Белое вино – 100 мл
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
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Приготовление:
- Капусту нашинковать.
- Лук репчатый обжарить вместе с нашинкованной капустой.
- Добавить белое вино.
- Добавить воду, притушить до полуготовности.
- Залить сливками, довести до кипения. Закрыть крышку.
- Обжарить грибы, добавить соль, перец.
- Капусту процедить через сито. Оставить на 30 минут, дать настояться.
- Все ингредиенты перебить в блендере до состояния комочков, не в пюре.
- Сушеный гриб перетереть в ступке.
- Добавить в основную массу.
Video: Чем заменить трюфельную пасту? Рецепт из обычных овощей
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