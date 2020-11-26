Чи можна замінити трюфельну пасту? Виявляється, так! Олег Ковальчук та Саша Швець знайшли вихід із ситуації та приготували трюфельну пасту зі звичайних овочів. Подробиці експерименту, а також рецепт пасти в матеріалі.

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Складові:

Білокачанна капуста – 800 гр

Ріпчаста цибуля – 1 шт.

Печериці – 300 г

Білий сушений гриб – 1 шт.

Вершки 30% – 100 мл

Біле вино – 100 мл

Рослинна олія – ​​1 ст. л.

Сіль, перець за смаком

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Приготування:

Капусту нашаткувати. Цибулю ріпчасту обсмажити разом з нашаткованою капустою. Додати біле вино. Додати воду, пригасити до напівготовності. Залити вершками, довести до кипіння. Закрити кришку. Обсмажити гриби, додати сіль, перець. Капусту процідити через сито. Залишити на 30 хвилин, дати настоятися. Всі інгредієнти перебити в блендері до стану грудочок, не в пюре. Сушений гриб перетерти в ступці. Додати в основну масу.

Video: Чим замінити трюфельну пасту? Рецепт зі звичайних овочів Чим замінити трюфельну пасту? Олег Ковальчук і Саша Швець знайшли вихід із ситуації й приготували трюфельну пасту зі звичайних овочів. Подробиці в матеріалі